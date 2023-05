MotoGP | Espargaró: “Abbiamo trovato qualcosa per le partenze”

Sia Aleix Espargaró che, soprattutto, Maverick Viñales si trovano in svantaggio rispetto a Ducati e KTM quando si tratta di partire in griglia per le gare. Sabato, dopo la volata per il GP di Spagna, Aleix ha detto che la differenza di coppia tra le moto di Brad Binder e Jack Miller (KTM) era schiacciante, e che questo lo ha lasciato venduto in partenza, nonostante avesse conquistato la pole per il weekend e fosse partito per primo.

Lunedì, il catalano ha partecipato al test ufficiale della MotoGP a Jerez e a metà sessione aveva ottenuto il secondo tempo (1'37”079). Con tutto il pomeriggio davanti a sé, Espargaró ha fatto una pausa per parlare con i media sul circuito andaluso. "Alcune delle cose che abbiamo testato hanno funzionato, abbiamo montato pesi diversi, alcune cose nuove, un po' di aerodinamica e anche un forcellone. Abbiamo completato più di due gare al mattino (in giri) e abbiamo tutto il pomeriggio per continuare a girare, sarà una giornata proficua, sono soddisfatto perché in termini di ritmo ho migliorato parecchio il feeling. Anche se non sono completamente contento, perché sono stato veloce solo venerdì e sabato", ha spiegato.

Uno dei punti critici per tutti, ma soprattutto per l'Aprilia, è l'aumento della pressione e delle temperature del pneumatico anteriore, che a volte fa oltrepassare il limite tra l'uso corretto del pneumatico e la caduta. "Ho cercato di scaricare l'anteriore per non abusare troppo del pneumatico, e di fare attenzione alla pressione e alla temperatura quando andiamo in gara. Ma sono tutte simulazioni ed è sempre difficile trarre conclusioni", ha detto.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Aprilia Racing

Il problema maggiore che Aleix ha lamentato in gara è che quando si trova dietro ad altri piloti la sua moto va fuori controllo a causa della pressione degli pneumatici, che si surriscaldano. Una situazione che non è riuscito a riprodurre in questi test. "Non potevo seguire nessuno, è un test e ognuno fa il suo lavoro, inoltre se segui un pilota per due o tre giri non è la stessa situazione, il problema è la domenica in gara a 50 gradi, per dieci o dodici giri, quando tutto si stabilizza e la temperatura e la pressione iniziano a salire".

Il pilota Aprilia non abbia voluto rivelare con esattezza le caratteristiche del test di lunedì: "Non riesco a spiegarlo". Questo ciò che ha detto, ma ha annuito quando gli è stato chiesto del problema delle partenze e della mancanza di esplosività dell'Aprilia rispetto a Ducati e KTM. "Abbiamo trovato qualcosa, abbiamo provato qualcosa e siamo arrivati a questo punto", ha detto con un sorriso ottimista.

Insieme a Fabio Quartararo e Jonas Folger, Aleix è stato uno dei piloti che ha testato il nuovo sistema di comunicazione radio (nel casco) con la direzione gara: "Non posso parlare di questo test, mi è stato chiesto di non parlarne".