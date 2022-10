MotoGP | Espargaro: “A parte le Ducati, solo Marc mi è davanti”

Sono passati due anni dall'ultima gara in Thailandia, proprio nelle due stagioni in cui l'Aprilia ha fatto un salto di qualità che le ha permesso di passare dall'essere la peggiore squadra in griglia a lottare per il campionato piloti con Aleix Espargaro.

La moto è così diversa dall'ultima volta a Buriram che per i piloti Aprilia è stato come andare alla cieca il primo giorno del Gran Premio di Thailandia. "Il ritmo non è male", ha osservato Aleix alla fine della giornata, in cui si è classificato 12° nella classifica dei tempi combinati, "ma su un giro non riesco ad andare veloce", ha lamentato. "La moto scivola molto. Non sto guidando male, ma non riesco ad andare più veloce", ha detto lo spagnolo.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per Aleix non è tanto la guida o lo stile, quanto la mancanza di riferimenti su questa pista: "Maverick Viñales è salito sul podio qui (in passato) e ha i miei stessi problemi. Abbiamo iniziato in modo molto negativo a causa della mancanza di dati, ma spero di riuscire ad avvicinarmi ai ragazzi più veloci", ha proseguito cercando di guardare il lato positivo.

Nonostante non sia stato veloce sul giro secco, Aleix ritiene di avere un buon passo e, di fatto, vede solo la Ducati davanti a lui in questo senso, così come Marc Márquez: "Tra i piloti non Ducati, solo Marc è davanti a me".

Dopo l'errore tecnico che gli ha impedito di conquistare punti in Giappone, un altro risultato negativo in questo fine settimana renderebbe ancora più flebili le sue possibilità di lottare per il mondiale, cosa che Aleix vuole evitare. "Quello che deve succeder, succederà", si è rassegnato il pilota di Granollers.