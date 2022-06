MotoGP | Espargaro: "4 spagnoli? Aprilia non avrebbe problemi"

A due settimane dal grave errore commesso al penultimo giro del Gran Premio di Catalunya, Aleix Espargaro deve continuare a rispondere alle domande in merito, ma lungi dall'essere un argomento che sembra condizionarlo, il pilota dell'Aprilia non ha avuto problemi a fornire dettagli sulle sue sensazioni nelle ore e nei giorni successivi all'accaduto.

Giovedì, in vista del Gran Premio di Germania, ha ammesso di non essere riuscito a dormire la domenica a Barcellona e di essere dovuto andare in vacanza con la sua famiglia per dimenticare l'accaduto, ma venerdì ha spiegato nuovamente come si è sentito quando gli è stato chiesto se stare con i suoi figli fosse stato un fattore chiave per il suo recupero.

"Mi ha fatto bene andare a Disneyland, ma in realtà passo molto tempo con loro. Avevo bisogno di uscire dalla routine, e io amo la mia routine. Non faccio nulla, non faccio feste, non esco con gli amici, vado solo in bicicletta e passo le serate a casa con i miei figli. Ma dopo il Barcellona ho avuto la sensazione di dover fare qualcosa di diverso", ha spiegato.

Per Aleix quest'anno è tutto "nuovo", non ha mai lottato per il campionato nella sua lunga carriera.

"Le reazioni che ho avuto dopo l'errore a Barcellona sono state strane, non le avevo mai provate prima. Martedì o mercoledì non riuscivo a dormire, ero incazzato mentre mangiavo con mia moglie. Non so nemmeno perché mi sono sentito così, perché la mia stagione è fantastica e tutto sta andando bene nella mia vita", ha ammesso.

Il pilota di Granollers ha anche ammesso che, per la prima volta nella sua vita, sente una forte pressione.

"La pressione che sto subendo quest'anno non l'ho mai sentita prima. Fabio (Quartararo) ha 23 anni, quindi ha tempo per vincere dieci titoli. A 40 anni non potrò più vincere campionati, quindi sono molto concentrato nel cercare di sfruttare al meglio questa opportunità. Forse è questo il motivo della mia reazione", cercò di capire.

Espargaró ha escluso di modificare il modo in cui riceve le informazioni sul numero di giri rimanenti in gara.

"Quello che è successo a Barcellona è stata colpa mia e non succederà più. Non credo sia necessario aggiungere il contagiri sul cruscotto, perché è lì che devono andare le informazioni importanti. Non mi è mai successo in 15 anni e spero che non mi succeda più", ha detto.

Infine, al pilota spagnolo è stato chiesto di analizzare il mercato dell'Aprilia, visto che nel team satellite di Noale, il team RNF, ci sono due posti vacanti per il 2023, per i quali sono stati presi in considerazione diversi piloti, la maggior parte dei quali spagnoli.

"Aprilia non avrebbe problemi se tutti e quattro i piloti fossero spagnoli. Uno dei pilota che piacciono di più a Massimo Rivola è spagnolo e giovane; è quello che gli piace di più. Raul Fernandez mi sembra un buon pilota. Quello che ha fatto l'anno scorso è molto importante", riferendosi al secondo posto in Moto2 nel suo anno da esordiente.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 1 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 2 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 3 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 4 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 5 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 6 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 7 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 8 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 9 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 10 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 11 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 12 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 13 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 14 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 15 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 16 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 17 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, equipo Ducati, Aleix Espargaró, equipo Aprilia Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, equipo Ducati 18 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 19 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 20 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 21 / 21 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images