MotoGP | Espargaro: "Forse i commissari stavano guardando la Champions"

Il nono posto non ha rispecchiato quello che era il reale potenziale di Aleix Espargaro a Le Mans. Il pilota dell'Aprilia è stato onesto, perché non pensava di avere delle concrete chance di salire sul podio, ma di poter almeno tenere lo stesso ritmo del compagno di box Maverick Vinales, che alla fine si è presentato quinto sotto alla bandiera a scacchi.

La gara del pilota di Granollers però è stata rovinata da un paio di episodi che hanno fatto discutere. Nelle prime fasi della corsa c'è stato quasi un contatto con Enea Bastianini, che lo ha costretto a finire lungo nella via di fuga della curva 9, perdendo un paio di posizioni. Poi ha faticato a ritrovare il ritmo, battagliando con Fabio Quartararo e con Fabio Di Giannantonio, e nel finale ha subito un'altra carenata da Franco Morbidelli, che lo ha fatto arretrare al nono posto finale.

La cosa che ha infastidito Aleix è che in entrambi i casi i commissari hanno deciso di non intervenire. O meglio, lo hanno fatto nel caso di Bastianini, ma non sanzionando la manovra ai suoi danni, quanto il fatto di aver a sua volta tagliato la chicane. Pur lasciando intendere di non aver gradito, lo spagnolo ha provato a sdrammatizzare facendo anche una battuta sul loro operato.

"Non ero troppo brillante oggi, ma non ero neanche così male. Penso che il mio passo fosse abbastanza buono da finire nella top 5, per stare con Vinales, ma Enea mi ha costretto ad andare largo quando eravamo ad alta velocità e fortunatamente c'era la via di fuga in asfalto. Non capisco perché non gli abbiano dato una penalità per la manovra", ha detto Espargaro.

"Poi ho perso parecchio tempo dietro a Quartararo e Di Giannantonio. Li ho passati un paio di volte, ma loro sono riusciti a ripassarmi. Alla fine sono stato colpito all'ultima chicane anche da Morbidelli e questo ha permesso anche a Binder di passarmi. Franco si è scusato dopo la bandiera a scacchi, ma anche lui non è stato punito. Forse i commissari stavano guardando la Champions o un altro sport (ride). Avrei potuto fare di più, ma è stata una gara molto strana", ha aggiunto.

Con Bastianini non c'è stato un contatto vero e proprio, ma se non lo avesse evitato le conseguenze avrebbero potuto essere pesanti secondo Aleix: "Enea in realtà non mi ha toccato, ma ho dovuto rialzare la moto perché eravamo ad alta velocità. Se io avessi tenuto la linea, avremmo fatto un brutto incidente: andavamo molto forte e poi ho visto il replay, lui era molto lontano quando mi ha attaccato. Ma ho dovuto rialzare la moto anche con Franco, perché se non l'avessi fatto sarei caduto".

Ed è qui che ha spiegato perché secondo lui i commissari sbagliano con le loro valutazioni: "La sensazione è che diano delle penalità solo se uno cade, ma quello che dovrebbero penalizzare è la manovra, non le sue conseguenze. Faccio veramente fatica a capire".

Tuttavia, questa volta ha preferito non recarsi in Direzione Gara per chiarire la situazione: "Non ci ho parlato, ma perché non cambierebbe niente. Non mi interessa. Hanno visto le immagini ed hanno deciso di non intervenire. Anche quando proviamo a spiegare le cose non cambia niente, quindi loro fanno il loro lavoro e io faccio il mio. Andiamo avanti", ha concluso.