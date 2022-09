MotoGP | Ecco un accordo con l’India per correre per sette anni

L’annuncio è stato dato dal CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta, e dal Direttore sportivo Carlos Ezpeleta in una conferenza stampa tenutasi oggi a Nuova Delhi, insieme ai membri di FairStreet Sports, promotore delle gare. Il gran premio avrà luogo al Buddh International Circuit, alle porte della capitale, gli stessi 5.125 km che avevano ospitato la Formula 1 tra il 2011 e il 2013, prima che il tracciato fosse tolto dal calendario per problemi finanziari, burocratici e di tasse.

Le trattative sono nella loro fase avanzata con il governo dello stato di Uttar Pradesh e con il Ministro dello Sport indiano per finalizzare l’accordo. La conferma dovrebbe arrivare in breve tempo. L’obiettivo è quello di ospitare la prima edizione del Gran Premio di Bharat – questa sarà la denominazione – il prossimo anno, anche se il 2024 appare l’opzione più realistica. Non c’è alcune data provvisoria definita da Dorna.

Carlos Ezpeleta ha dichiarato che per la MotoGP non c'è dubbio che si tratti di espandere il proprio raggio d'azione in India, il più grande mercato al mondo per le due ruote e un paese importante per tutti e cinque i costruttori della classe regina. La MotoGP ha già ampliato i propri orizzonti in Asia da diverso tempo, con le gare in Thailandia e in Indonesia diventate un grande appuntamento per gli appassionati locali. L’India sembra il prossimo passo per l’espansione della serie nel continente asiatico.

Se l'accordo dovesse andare in porto, la MotoGP diventerebbe la prima grande serie di gare motociclistiche a visitare l'India dopo il Campionato Asia Road Racing tra il 2016 e il 2018. Il primo evento si è tenuto al Buddh International Circuit, prima che la serie si spostasse al Madras Motor Race Track di Chennai per le due stagioni successive. Ciò significa anche che nei prossimi anni potrebbero esserci due eventi di portata mondiale in India, dopo la conferma che Hyderabad ospiterà il terzo round della stagione 2022/23 di Formula E a febbraio.

Azione di gara Photo by: ARRC

Carlos Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna Sports, ha dichiarato: "La MotoGP continua a guadagnare nuovo pubblico e fan in tutto il mondo. Questo ci impone di espandere la sua presenza in nuove destinazioni dove i fan e i piloti crescono anno dopo anno. L'India è fondamentale per il nostro progetto di portare la MotoGP verso nuove frontiere. Nell'ultimo decennio, il mondiale MotoGP è andato di bene in meglio, grazie a una griglia di partenza competitiva e a un regolamento ben fatto. Non vediamo l'ora di conquistare una base di fan più ampia in India con il Gran Premio di Bharat”.

Pushkar Nath, COO di Fairstreet Sports, ha aggiunto: "Il motociclismo come sport è molto apprezzato in India. Portando qui l'evento motociclistico più prestigioso del mondo, speriamo di aumentare ulteriormente la base di fan e di incoraggiare un maggior numero di giovani motociclisti a praticare questo sport. Mentre il mondo si riprende collettivamente dalla pandemia, l'evento sportivo dovrebbe anche rivitalizzare il turismo sportivo in India".