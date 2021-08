MotoGP: ecco Maverick Vinales in sella all'Aprilia RS-GP a Misano

Maverick Vinales non ha perso tempo. A quando pare, il pilota di Roses aveva veramente fretta di iniziare a scoprire la sua nuova arma. Oggi era atteso a Misano per la prima presa di contatto con l'Aprilia RS-GP e, approfittando di una bella giornata di sole, si è subito messo in sella per provare a carpirne pregi e difetti.

Del resto, ormai sappiamo quanto su una MotoGP l'ergonomia sia diventata un aspetto fondamentale e quindi è normale che Maverick abbia voluto iniziare a lavorare molto presto, per cercare di mettere tutto a posto il prima possibile. Non a caso, già ieri pomeriggio era nei box del tracciato intitolato a Marco Simoncelli per realizzare una posizione base in sella.

Al momento non ci sono indicazioni su come stanno andando le cose in riva all'Adriatico, ma non bisogna dimenticare che per Maverick si tratta di un doppio debutto, visto che si tratta della prima esperienza in assoluto in sella ad una MotoGP dotata di un motore V4. Fino ad oggi, infatti, aveva corso solamente con dei quattro cilindri in linea come Suzuki e Yamaha.

Quel che è certo è che anche a Noale sembravano veramente impazienti di capire come se la caverà Vinales, arrivato per provare a fare il salto di qualità definitivo dopo il primo, storico, podio in era MotoGP conquistato proprio domenica da Aleix Espargaro a Silverstone. E infatti, non appena sono stati a dispozione, ha postato sui social i primi scatti del test, al quale sono presenti anche i collaudatori Ducati (Michele Pirro), KTM (Dani Pedrosa e Mika Kallio) e Honda (Stefan Bradl).

Anche se la rottura definitiva è avvenuta solo la scorsa settimana, dopo la precedente sospensione nel Gran Premio d'Austria, la Yamaha sembra già un lontano ricordo per Maverick, che sarà in pista sia oggi che domani e in questi due giorni dovrà valutare la possibilità di debuttare in gara in sella alla RS-GP già nel prossimo appuntamento, previsto per il 12 settembre a Motorland Aragon.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 1 / 3 Foto di: Aprilia Racing Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 2 / 3 Foto di: Aprilia Racing Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 3 / 3 Foto di: Aprilia Racing