MotoGP | Ecco le previsioni dei Siti di Scommesse sul mondiale 2024 per piloti e team

Il Motomondiale non ha fatto in tempo a celebrare il secondo mondiale di Pecco Bagnaia con la Ducati che già le scommesse sulla MotoGp 2024 sono ripartite. È bastata una giornata di test sul circuito di Valencia, due giorni dopo l’ultima gara del campionato 2023, per rivoluzionare alcuni valori e dare una prima proiezione di cosa potrebbe diventare la prossima stagione.

Il dato più eclatante emerge da Marc Marquez, il trentenne spagnolo, che dopo 13 anni con la Honda ha deciso di rinunciare allo status di pilota ufficiale, per passare al team Gresini che gli metterà a disposizione una Ducati Desmosedici clienti. Dopo otto titoli mondiali, l’asso di Cervera ha deciso di fare una scommessa di vita: rinunciare al contratto del pilota più pagato della MotoGP (fra ingaggio e sponsor si parla di circa 20 milioni di euro), per salire sulla moto più competitiva, anche se la meno evoluta della galassia di Borgo Panigale.

Marquez vuole dimostrare a sé e agli altri di essere ancora il campione che tutti hanno imparato a conoscere. È bastato vederlo martedì salire sull’azzurra Ducati del team Gresini e subito sono cambiate le quotazioni di Marc sui siti scommesse MotoGP: sulla sella della Honda era dato a 11.0, mentre dopo i primi giri con la Desmosedici era già sceso a 7.00 ed è arrivato a 5.50 dopo aver chiuso la sessione di test con un quarto tempo a ridosso dei primi, come se avesse guidato la Ducati da sempre e non fosse al suo debutto.

Impressionante il giudizio di Enea Bastianini, pilota ufficiale Ducati che lo ha seguito per un paio di giri: " È stato il pilota Ducati più veloce di tutti all’impegnativa curva 8: non riuscivo a tenere il suo passo in quel punto!”. Anche l’ex campione Jorge Lorenzo ha espresso il suo consenso su Marquez, mettendolo nel gruppo dei papabili per il titolo, come confermato dalle quote dei siti di scommesse.

Scommesse MotoGP: Bagnaia ancora con la quota più bassa

Photo by: GoodShoot Francesco Bagnaia premiato campione del mondo MotoGP dalla FIM

La domanda che si pongono i bookmakers e che tutti si fanno nel paddock è se Marquez rischierà di sfasciare il monolitico gruppo Ducati che è riuscito a vincere nel 2023 con sette delle otto moto schierate. Secondo gli operatori, l’iberico se la dovrà vedere con Pecco Bagnaia. Il torinese, fresco campione del mondo per la seconda volta, potrà contare sul vantaggio di disporre anche l’anno prossimo di una moto factory.

Il piemontese, molto apprezzato per le sue doti di messa a punto, oltre che per la sua velocità nella gara che conta, quella della domenica, dovrà sapere far valere lo status di pilota ufficiale, sfruttando l’opportunità di avere, prima dei rider dei team clienti, le evoluzioni che Gigi Dall’Igna sta preparando in casa Ducati. Confrontando le quote dei siti scommesse MotoGP, c’è la consapevolezza che Pecco possa ancora fare la differenza come è successo quest’anno nella sfida con il fortissimo Jorge Martin e risulta, quindi, il super favorito per la vittoria finale.

Quote HRC in salita con Luca Marini

Photo by: Repsol Media Luca Marinial debutto sulla Honda

La Honda, dopo aver perso il super-campione Marc Maquez, deve dimostrare di essere il più grande Costruttore nel mondo delle due ruote. La Casa giapponese ha scommesso su Luca Marini che verrà affiancato sulla RC213V dal confermato Joan Mir. Il fratello di Valentino Rossi, Luca Marini, ha lasciato la VR46, dove era come a casa, per mettersi in gioco da pilota ufficiale. Eredita un ruolo molto difficile, visto che sale su una sella che scotta come quella dello spagnolo, ma l’approccio con la Honda nella prima uscita al Ricardo Tormo è stata più positiva delle aspettative.

Marini, infatti, si è trovato per le mani una moto completamente nuova, con soluzioni aerodinamiche finalmente in linea con quelle degli avversari più agguerriti e le prime reazioni sono state favorevoli, trovando più grip al posteriore che era la grande carenza palesata quest’anno. Questo cambiamento potrebbe influenzare significativamente le quote nei siti di scommesse per il team Honda.

Yamaha: Rins alternativa a Quartararo? I siti di scommesse accennano un sì

Photo by: Yamaha Alex Rins, Yamaha Factory Racing

L’altro Costruttore nipponico che deve trovare un rilancio dopo una stagione disastrosa è la Yamaha. Alex Rins, unico pilota Honda che è riuscito a vincere quest’anno una gara con la “terribile” Honda, ha lasciato il Team LCR per tornare a essere un rider con i galloni da ufficiale. Con la Casa del diapason si gioca una grande occasione: nelle scommesse sulla MotoGP è considerato un “outsider” per il titolo, ma può rivelarsi una sorpresa, visto che punta al rilancio dopo i problemi alla gamba sinistra che lo hanno tenuto a lungo fuori dalle gare fino a Valencia.

"Io e Fabio dobbiamo lavorare insieme, mano nella mano. I commenti di entrambi sono simili. Andando nella stessa direzione, penso che potremo dare molti feedback per migliorare la moto".

La sua collaborazione con Quartararo potrebbe essere decisiva per il futuro della Yamaha, come atteso dai siti di scommesse. Nei test sul circuito di Cheste, Rins ha avuto a disposizione una M1 prototipo con due diversi pacchetti aerodinamici: “Nei primi giri avevo un grande sorriso sul volto. Bisogna ricordare che io vengo da un team satellite, mentre la Yamaha è un team ufficiale. Non avevo mai visto così tane persone che mi stavano ad ascoltare. Mi sono sembrati molto impegnati. Sono molto contento di poter spiegare le cose a così tante persone". Sarà l’inizio di una svolta?