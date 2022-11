MotoGP | Ecco le opzioni di titolo di Bagnaia e Quartararo

Vittoria 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 25 pts 20 pts 16 pts 13 pts 11 pts 10 pts 9 pts 8 pts 7 pts 6 pts 5 pts 4 pts 3 pts 2 pts 1 pt

Una piccola chance per Quartararo

Fabio Quartararo può aver rimandato la lotta all'ultimo Gran Premio finendo sul podio in Malesia, ma sa che le sue possibilità di vincere un secondo titolo mondiale consecutivo sono molto scarse e sarebbe uno scenario incredibile. Inoltre il circuito di Valencia non è noto per essere congeniale alla Yamaha, nonostante la vittoria di Franco Morbidelli nel 2020.

L'anno scorso, Pecco Bagnaia ha vinto qui davanti a Jorge Martin e Jack Miller, che hanno completato un podio tutto Ducati, con il francese che ha chiuso al quinto posto. Nel 2020, El Diablo ha concluso la prima gara sul circuito Ricardo Tormo al 14° posto ed è caduto nella seconda, ma all’epoca il piemontese non aveva fatto molto meglio, cadendo la prima volta prima di concludere la seconda gara in 11esima posizione. Vale la pena notare che Quartararo è salito sul podio nel 2019.

È ovviamente difficile fare un confronto reale, dato che le situazioni sono ormai così diverse. Le moto si sono evolute, così come i piloti. Basandosi solo su questa stagione 2022, l'ultimo successo del francese risale al Gran Premio di Germania di fine giugno. Ad eccezione del GP del Giappone in cui è caduto, Bagnaia ha sempre concluso davanti a lui, oltre ad aver accumulato otto podi sulle nove gare disputate in questo periodo, tra cui cinque vittorie. Le statistiche sono chiaramente a favore del pilota Ducati, ma ovviamente in gara può succedere di tutto.

Un'inversione di ruoli alla fine

Per tutta la prima parte della stagione sembrava che Pecco Bagnaia non potesse essere in grado di insidiare Quartararo per la lotta mondiale, nonostante fosse annunciato come il favorito. Aveva infatti accumulato tanti errori e commesso passi falsi.

Dopo Enea Bastianini e Aleix Espargaró, il pilota della Yamaha, sempre costante all'inizio dell'anno, ha preso il comando del campionato a Portimao, nonostante la parità di punti con Álex Rins. Da quel momento in poi, ha aumentato il divario e si è assicurato un margine relativamente confortevole. Solo decimo dopo il GP del Portogallo, Bagnaia era ancora lontano dal poter pensare davvero al titolo e quando il suo distacco ha raggiunto i 91 punti nel GP di Germania sembrava quasi fuori dai giochi.

Ma l'italiano ha improvvisamente ribaltato la situazione e ha iniziato a dominare nella gara successiva in Olanda e da allora è sempre salito sul podio, a parte un altro errore a Motegi. Nel GP d'Australia era a soli due punti da Quartararo e poi ha preso il controllo del campionato per estendere il suo vantaggio in Malesia, nonostante il terzo posto del francese.

Evoluzione dei leader durante la stagione: