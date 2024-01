MotoGP | Ecco le Ducati del team Pertamina Enduro VR46: GP23… Fluo!

La stagione 2024 della MotoGP sta già entrando nel vivo nonostante non si sia ancora scesi in pista. Già, perché gennaio è il mese delle presentazioni, le nuove moto vengono svelate e questo fa accrescere ancora di più l’attesa. A togliere i veli alle armi con cui lotteranno quest’anno nella classe regia è stato oggi il team Pertamina Enduro VR46. La squadra di Valentino Rossi riparte dal 2024 e lo fa con un nuovo nome e dei nuovi colori.

Al Palacongressi di Riccione, il team satellite Ducati ha presentato la GP23 che sarà affidata a Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Grande stravolgimento per la Desmosedici della formazione di Tavullia, che passa dal nero (o “total black”, come si usa dire nel linguaggio della moda) a un insieme di colori chiari e… Fluo. Opera di Aldo Drudi, la nuova livrea è gialla fluo davanti, sul cupolino, per poi sfumare pian piano verso il bianco che ricopre gran parte della moto. Non manca il chiaro riferimento al nuovo main sponsor Pertamina: ecco, dunque, il rosso che campeggia ai lati, proprio dove si legge il nome.

Anche le tute dei piloti riprendono, ovviamente, la livrea della Ducati che guideranno. Marco Bezzecchi è pronto a disputare la sua terza stagione nel team di Valentino Rossi, con la voglia di migliorare i risultati già ottimi dello scorso anno. Prima dell’infortunio in allenamento che ha frenato la sua corsa, infatti, ha conquistato tre vittorie nelle gare domenicali (Argentina, Francia e India) e ha vinto la Sprint in Olanda, restando in lotta per il mondiale fino a poche gare dal termine.

Team VR46

Nuova avventura invece per Fabio Di Giannantonio, che sveste i colori Gresini per abbracciare il progetto della VR46. Il romano entra così nell’orbita di Valentino Rossi e si lancia in una nuova sfida, da cui riparte per dimostrare, ancora, di meritare la MotoGP. Un 2023 complicato, in cui a un certo punto si era ritrovato quasi fuori dal campionato, è finito in crescendo, con una vittoria in Qatar, la prima nella classe regina. Ora Diggia porta il bianco, il rosso e il giallo (fluo!) del team Pertamina Enduro VR46, per riprendere nel 2024 da dove aveva lasciato la scorsa stagione.

Sia Bezzecchi che Di Giannantonio disporranno della Desmosedici GP23, la Ducati campione del mondo con Pecco Bagnaia e che ora passa al team satellite. Abbiamo visto la nuova coppia in azione già nei test di Valencia dello scorso novembre, ma il bello deve ancora arrivare: i piloti torneranno in pista a inizio febbraio, quando la MotoGP volerà in Malesia per i consueti test pre-stagione sul circuito di Sepang.