MotoGP | Ecco la KTM RC16 2024 di Miller e Binder

Nei test di Sepang della MotoGP, la KTM è apparsa in ombra in termini di cronometro, ma di certo non è rimasta a guardare quando si è trattato di portare in pista aggiornamenti e novità interessanti dal punto di vista tecnico. Oggi, la squadra austriaca svela i colori della RC16 che anche quest’anno verrà affidata a Jack Miller e Brad Binder.

La coppia di piloti ha già avuto modo di provare la nuova arma di KTM durante i tre giorni di test in Malesia, promuovendo le novità portate anche se il lavoro di selezione da fare è elevato. Ora però è il momento di dimenticare il camouflage che abbiamo visto nei test per sviare i rivali e di vedere la nuova RC16 del 2024, che si presenta senza cambiamenti rilevanti in termini di livrea. Praticamente identica a quella dello scorso anno, ha i colori caratteristici del marchio austriaco, che ormai è un carattere distintivo della RC16. Blu, arancio e un tocco di giallo, con la scritta Red Bull che campeggia dando una sfumatura rossa: ecco la nuova arma di KTM.