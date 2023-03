MotoGP | Ecco le Aprilia RS-GP del team RNF

L'attesa è finita e ormai tutti hanno presentato le armi con cui lotteranno nella stagione 2023. Mancava all'appello solo il team RNF, che proprio oggi ha tolto i veli alla RS-GP che verrà affidata a Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Nuova avventura sia per la squadra che per i piloti: da quest'anno infatti la squadra di Razlan Razali è passata ad Aprilia, abbracciando il progetto di Noale con la RS-GP del 2022.

Aprilia ha dunque il suo team satellite e la squadra malese accoglie CryptoDATA come main sponsor per iniziare la nuova avventura. La squadra malese conterà sul supporto dell'esperto Oliveira e sul talento cristallino di Fernandez. Entrambi sono pronti a tuffarsi nel nuovo progetto, dopo aver lasciato KTM ed essere approdati in RNF, dove ripartono da zero per poter far crescere insieme la squadra e puntare in alto con una moto che ormai è davvero una grande realtà.

Oliveira e Fernandez saranno alla guida di una RS-GP che all'occhio si presenta totalmente diversa da quella ufficiale. La livrea ricorda uno stile un po' rétro e figurano in grande evidenza gli sponsor Sterilgarda e Wispr, che danno i colori blu e rosso alla carena. Ecco anche CryptoDATA, che si sviluppa lungo tutta la fiancata con un verde militare che si allunga fino al cupolino, dove campeggia il logo arancione.

I due piloti sono chiamati a rilanciare il team, che ha vissuto delle stagioni complicate nel suo periodo Yamaha. Dopo il debutto nel 2019 con l'allora rookie Fabio Quartararo, nel 2020 ha lottato per il titolo con Franco Morbidelli salvo poi attraversare un biennio complicato che ha portato Razali a separarsi dalla Casa di Iwata. Ecco che con Aprilia RNF punta al rilancio, forte di una line-up che sulla carta è decisamente forte.

Autore di cinque successi, Oliveira è pronto a lottare per arricchire il suo palmarès ed è determinato a far bene già al primo appuntamento, che per lui è la gara di casa. La nuova sfida lo entusiasma: "Mi piace molto la nuova livrea! I colori sono diversi e unici, quindi è bello essere in pista in questo modo. Non vedo l'ora di correre il primo round sul mio circuito di casa in rappresentanza del CryptoDATA RNF MotoGP Team a bordo della mia Aprilia RS-GP! Nel 2023 affronterò una nuova sfida, quindi spero che andremo d'accordo e che riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati insieme durante questa stagione. La moto ha un grande potenziale e sono sicuro che ora, insieme al team, potremo adattare ulteriormente la moto alla mia guida e iniziare a essere veloci per essere competitivi."

Grande promessa quando correva in Moto2, Fernandez ha incontrato non poche difficoltà nel suo debutto in MotoGP e ora cerca il rilancio: "È decisamente diverso! Mi piace, soprattutto la parte blu. Sono arrivato nel Team CryptoDATA RNF MotoGP con la mente completamente fresca. Tutto è nuovo, non solo i colori, e sono molto felice di venire qui e provare a divertirmi di nuovo sulla moto. Il mio obiettivo principale quest'anno è tornare con il sorriso sulle labbra. Sono davvero felice di far parte del Team CryptoDATA RNF MotoGP, perché penso di avere le migliori opportunità qui. Con l'Aprilia RS-GP abbiamo una bella moto. Hanno fatto un ottimo lavoro, sono davvero contento. Abbiamo fatto un buon lavoro a Sepang e Portimao e ora sono davvero entusiasta di iniziare la stagione".

Infine, Razali esprime la propria soddisfazione e la voglia di cominciare questa nuova avventura: "Sono entusiasta di iniziare la nuova stagione con uno spirito rinnovato e con i nuovi colori che riflettono il nuovo CryptoDATA RNF MotoGP Team. Come squadra, ci impegniamo ad apportare cambiamenti e a uscire dagli schemi dello sport. Abbiamo stretto una partnership con CryptoDATA per portare una tecnologia all'avanguardia in questo sport e aiutarci a rimanere all'avanguardia nell'innovazione. Ma al di là della nostra partnership, siamo concentrati nel portare il nostro approccio unico alle corse, con una cultura di squadra che enfatizza l'eccellenza, la determinazione, la passione e il desiderio di essere diversi".

"Il CryptoDATA RNF MotoGP Team rappresenta un nuovo capitolo emozionante per il team e per lo sport, siamo ansiosi di vedere dove ci porterà il futuro. In definitiva, crediamo che con i nostri partner che condividono la stessa visione a bordo con noi, siamo ben posizionati per il successo e per lasciare il segno nello sport. Ora che ci concentriamo sull'innovazione e sul superamento dei limiti, siamo sicuri di portare nuove emozioni ed energia nel mondo delle corse motociclistiche in questa stagione", conclude Razali.

Non bisognerà attendere molto prima di vedere le Aprilia RS-GP in azione, perché già questo fine settimana si correrà a Portimao, dove inizierà la stagione 2023 della MotoGP.