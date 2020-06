MotoGP: ecco il calendario 2020 con due Misano e Le Mans

Carmelo Ezpeleta è stato di parola. Il CEO di Dorna aveva promesso che questa settimana avrebbe ufficializzato il calendario 2020 della MotoGP e così è stato.

Da settimane se ne parla, quindi ormai non era più un segreto, ma ora c'è una data certa per la ripartenza dopo lo stop imposto dalla pandemia del Coronavirus: la prima gara sarà il 19 luglio a Jerez, con il tracciato andaluso che ospiterà una seconda tappa in "back to back" il 26.

Queste saranno solamente le prime due delle 13 gare pianificate in Europa, sette delle quali in Spagna, tra la seconda metà di luglio e la metà di novembre.

Dopo una settimana di pausa, sarà quindi la volta di Brno, che il 9 agosto aprirà una tripletta della quale farà parte la doppia gara al Red Bull Ring, in Austria.

E finalmente si arriverà in Italia che, come anticipato la scorsa, vedrà il Motomondiale scendere in pista per ben due volte a Misano, dopo che ieri era stata ufficializzata la cancellazione definitiva del Mugello. Il doppio appuntamento sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli si disputeranno il 13 ed il 20 settembre. A seguire poi ci sarà Barcellona il 27 settembre.

E' stato raggiunto un accordo anche con Le Mans per il weekend dell'11 ottobre, quindi per evitare un filotto di ben cinque gare, è stata spostata la doppia tappa di Motorland Aragon più avanti, al 18 e 25 ottobre.

Le ultime cinque gare della fase europea saranno quindi tutte in Spagna, con la doppia Aragon che vedrà a seguire due gare sul Ricardo Tormo di Valencia, l'ultima in programma proprio a metà novembre.

A seconda di come si evolveranno le cose, a livello di restrizioni di viaggio, ma anche interne in Thailandia ed in Malesia, una delle stagioni più movimentate della storia potrebbe andare a concludersi in Asia.

L'idea sarebbe quella di fare un "back to back" a Buriram e Sepang, chiudendo la stagione all'inizio di dicembre. A patto, però, che possano avere accesso al circuito anche gli spettatori. E' questa infatti la condizione che Dorna pone per bilanciare i costi di una trasferta così lunga.

Appare più complicata invece la possibilità di andare a disputare i Gran Premi di Stati Uniti ed Argentina, che in ogni caso dovranno essere confermati o cancellati definitivamente in seguito. Per queste quattro gare la deadline è fissata per il 31 luglio. In ogni caso, se si faranno, la stagione non potrà concludersi oltre il 13 dicembre.

MotoGP - Calendario 2020

Data Gran Premio Circuito 19 luglio GP di Spagna Jerez 26 luglio GP di Andalusia Jerez 9 agosto GP della Repubblica Ceca Brno 16 agosto GP d'Austria Red Bull Ring 23 agosto GP di Stiria Red Bull Ring 13 settembre GP di San Marino Misano 20 settembre GP d'Emilia Romagna Misano 27 settembre GP di Catalogna Barcellona 11 ottobre GP di Francia Le Mans 18 ottobre GP d'Aragon Motorland Aragon 25 ottobre GP di Teruel Motorland Aragon 8 novembre GP d'Europa Valencia 15 novembre GP della Comunità Valenciana Valencia GP delle Americhe* Austin GP d'Argentina* Termas de Rio Hondo GP della Thailandia* Buriram GP della Malesia* Sepang

* da confermare entro il 31 luglio