MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio d'Olanda

Lo slittamento al mese di settembre del Gran Premio del Kazakistan ha creato un buco di tre domeniche nel calendario 2024 della MotoGP, che ora è attesa da un "back to back" prima della pausa estiva vera e propria.

Durante questo break il mercato piloti si è letteralmente scatenato, con tantissimi big che hanno già cambiato casacca in vista della prossima stagione, ma ora è arrivato il momento di tornare a pensare alla pista ed alla caccia al titolo 2024, che in Olanda ripartità dal gran finale di Pecco Bagnaia, che è reduce dai due successo di Barcellona e del Mugello, dove ha fatto addirittura doppietta, togliendosi finalmente il peso di un successo in una Sprint che gli mancava dal GP d'Austria dello scorso anno.

Il leader però è sempre Jorge Martin che, anche se ha annunciato il suo passaggio all'Aprilia per il 2025, vorrà sicuramente provare a chiudere la sua avventura in Ducati lasciando il segno. Il pilota del Prima Pramac Racing arriva ad Assen con 18 punti di vantaggio sull'italiano, ma entrambi non dovranno fare l'errore di sottovalutare il futuro compagno di box di Pecco, l'otto volte campione del mondo Marc Marquez. Se è vero che il pilota del Gresini Racing non ha ancora vinto in sella alla GP23, lo è altrettanto che il suo gap dalla vetta è di appena 35 punti, quindi non va sottovalutato.

Dal quarto in giù la classifica poi si allunga già parecchio, ma quelli pronti a provare a fare da terzo incomodo sono sempre tanti. A partire da quell'Enea Bastianini promesso sposo KTM che a sua volta vorrà provare a piazzare ancora qualche zampata con la Rossa, o dal rookie Pedro Acosta, ancora a caccia del suo primo successo in sella alla GasGas Tech3, per il quale sembra solo una questione di tempo. Senza dimenticare le Aprilia, che potrebbero essere particolarmente a loro agio sul tracciato olandese.

Gli ingredienti per una grande ripartenza, dunque, sembrano esserci tutti e di seguito potete trovare tutto quello che c'è da sapere sul weekend della "Cattedrale": il programma completo, la programmazione TV e quella dei LIVE proposti da Motorsport.com.

Marc Marquez, Gresini Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio d'Olanda



Il Gran Premio d'Italia ricalca ancora una volta il format tipico dei weekend europei della MotoGP, e in pista ci sarà anche la MotoE, che disputerà libere e qualifiche nella giornata di venerdì e le due gare in quella di sabato. Per quanto riguarda la MotoGP, orari tradizionali con la Sprint sabato alle 15 e la gara lunga domenica alle 14.

Venerdì 28 giugno



FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:40

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:05-17:35

Sabato 29 giugno



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 30 giugno



Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio d'Olanda



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Diretta anche delle due gare di MotoE al sabato.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche, della Sprint di MotoGP. Diretta delle gare di Moto3, Moto2 e MotoGP alla domenica. Differita delle gare della MotoE.

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio d'Olanda



Sabato 29 giugno



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 30 giugno



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: scopriamo il tracciato di Assen

Il circuito di Assen è il più tradizionale del calendario della MotoGP. Il tracciato olandese è conosciuto come "La Cattedrale" per diversi motivi: perché ha quasi 100 anni di tradizione da quando ha ospitato per la prima volta il TT, perché è presente nel campionato da quando è iniziato nel 1949, e perché è anche uno dei circuiti di gran lunga più popolari dell'anno.

Tuttavia, va ricordato che l'attuale layout del circuito di Assen, dove Angel Nieto (15 vittorie), Giacomo Agostini e Valentino Rossi hanno vinto di più, è stato modificato rispetto a quello tradizionalmente utilizzato nel Campionato del Mondo. Ha subito le ultime importanti modifiche nel 2005 e nel 2006, che lo hanno portato alle caratteristiche attuali.

Il circuito di Assen non è un tracciato particolarmente lungo nel calendario della MotoGP, quindi le gare del Gran Premio d'Olanda avranno più giri di altri appuntamenti del 2024. La gara principale di domenica sarà di 26 tornate, mentre la Sprint di sabato sarà di 13 giri, la metà della lunghezza. Inoltre, la Moto2 si svolgerà su 22 giri e la Moto3 su 20.