MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Italia al Mugello

Il Mondiale MotoGP entra nel vivo con il suo settimo round, uno dei più attesi dagli appassionati italiani. Questo fine settimana, infatti, si corre al Mugello per il Gran Premio d'Italia, un appuntamento attesissimo da tutti i piloti di casa nostra.

Su tutti Pecco Bagnaia, che ha vinto le ultime due edizioni della gara tricolore, sommando anche la Sprint dello scorso anno. Dopo il bel successo ottenuto a Barcellona, sfatando quella che sembrava una vera e proprio macumba sul tracciato catalano, il pilota della Ducati non poteva chiedere di meglio per provare a dare continuità ai suoi risultati e a ridurre i 39 punti che lo separano dal leader Jorge Martin.

Il madrileno lo scorso anno ha chiuso il weekend in Toscana con un doppio podio e quest'anno la sua arma principale sembra essere proprio la costanza di rendimento, anche se ha già vinto due Gran Premi e ben tre Sprint. Per lui poi si tratterà di un fine settimana fondamentale, visto che la Ducati dovrebbe annunciare il nome del futuro compagno di squadra di Pecco Bagnaia proprio dopo il Mugello.

A giocarsi la seconda Desmosedici GP Rossa con lui sarà Marc Marquez, che tra Jerez e Barcellona è reduce da cinque podi consecutivi e ormai sembra aver raggiunto un feeling tale con la sua GP23 del Gresini Racing che i tempi sembrano essere maturi per la sua prima vittoria marchiata Ducati.

Tra l'altro, c'è una curiosità: se dovesse riuscirci proprio al Mugello, sarebbe la 93° vittoria in MotoGP per la Casa di Borgo Panigale e questo seguirebbe una tradizione per cui la 27° l'aveva ottenuta Casey Stoner, la 63° Pecco Bagnaia, la 72° Marco Bezzecchi e l'89° Jorge Martin, esattamente come il numero che portano sulla tabella.

Solitamente poi l'aria di casa tende a fare bene ai ragazzi di casa nostra come Marco Bezzecchi, lo scorso anno secondo nella Sprint, o Fabio Di Giannantonio, autore della pole nel 2022. Non ha una tradizione positiva invece Enea Bastianini, che al Mugello non è mai salito sul podio, mentre potrebbe essere una buona occasione per Franco Morbidelli per provare a mettersi in mostra con la Ducati, dopo la crescita evidenziata a Barcellona.

Difficilmente invece vedremo nelle prime posizioni Luca Marini, alle prese con la crisi tecnica della Honda, che però ha avuto modo di effettuare un test in Toscana, quindi arriverà con qualche dato in più a disposizione rispetto alla concorrenza. Stesso discorso che vale anche per la Yamaha.

Fino a qui poi non abbiamo parlato di Aprilia e KTM, che sicuramente vorranno essere della partita: la Casa di Noale si è presa la pole e la vittoria della Sprint in Catalogna grazie al "capitano" Aleix Espargaro. Quella austriaca invece, al netto dell'errore di domenica, può contare su un Pedro Acosta che sembra essere pronto a piazzare la sua prima zampata nella classe regina. Senza dimenticare che: "al Mugello non si dorme!". Dunque, l'appuntamento è quelli da non perdere assolutamente.

Di seguito, potete trovare gli orari del weekend, oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio d'Italia



Il Gran Premio d'Italia ricalca ancora una volta il format tipico dei weekend europei della MotoGP, e in pista ci sarà anche la MotoE, che disputerà libere e qualifiche nella giornata di venerdì e le due gare in quella di sabato. Per quanto riguarda la MotoGP, orari tradizionali con la Sprint sabato alle 15 e la gara lunga domenica alle 14.

Venerdì 31 maggio



FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:40

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 16:15-16:45

Sabato 1 giugno



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 2 giugno



Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio d'Italia



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Diretta anche delle due gare di MotoE al sabato.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche, della Sprint di MotoGP e delle due gare di MotoE al sabato. Diretta delle gare delle tre classi alla domenica.

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio d'Italia



Sabato 1 giugno



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 2 giugno



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: scopriamo il circuito del Mugello

L'Autodromo del Mugello ha ospitato gare di MotoGP sin dalla fine degli anni '70, diventando un appuntamento fisso del calendario. Tuttavia, solo nel 1991 è diventato un appuntamento fisso, ospitando dal 1994 il Gran Premio d'Italia, che in precedenza si era svolto in altri circuiti come Misano. Il leggendario Valentino Rossi è il pilota più vittorioso di questo evento, con 9 vittorie tra 125cc (1), 250cc (1) e MotoGP (7).

L'Autodromo del Mugello è più lungo rispetto al circuito di casa della MotoGP, il Circuit de Barcelona-Catalunya, quindi le gare del Gran Premio d'Italia si svolgeranno su un numero inferiore di giri. La gara principale di domenica sarà di 23 giri, mentre la Sprint di sabato sarà di 11 giri. Inoltre, la Moto2 si svolgerà su 19 giri e la Moto3 su 17 giri, entrambe la domenica prima della classe regina.