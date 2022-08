MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di San Marino

Ci siamo: la MotoGP è pronta a sbarcare in Romagna per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini per la sua seconda tappa in Italia. Il Motomondiale arriva a Misano in un momento chiave della stagione, con Pecco Bagnaia che ha messo in fila tre vittorie, riuscendo a ridurre da 91 a 44 punti il suo gap nei confronti del leader iridato Fabio Quartararo.

E' chiaro che si tratta di un distacco ancora pesante, ma il tracciato intitolato a Marco Simoncelli rappresenta una buona occasione per il ducatista, perché il suo ruolino di marcia negli ultimi due anni, nei quali si è corso per ben quattro volte, è stato importante. Il vice-campione del mondo ha centrato una vittoria ed un secondo posto. E' vero che ci sono anche due caselle riempite da degli zero, ma lo è altrettanto che entrambi sono maturati quando era al comando, quindi il suo potenziale su questa pista è innegabile.

Così come è innegabile quello del suo futuro compagno di squadra Enea Bastianini, che potrebbe essere un alleato importante. Il riminese lo scorso anno era stato capace di salire sul podio due volte con una vecchia Ducati GP19, quindi c'è da scommettere che potrà fare molto bene con una GP21. Inoltre, ora è molto distante nel Mondiale e avendo raggiunto l'obiettivo della firma con il team ufficiale potrebbe anche lavorare da scudiero per il connazionale. Senza dimenticare poi che parliamo della pista di casa anche per Luca Marini e Marco Bezzecchi, che ci girano tantissimo negli allenamenti della VR46 Riders Academy.

Occhio però a non commettere l'errore di sottovalutare Quartararo, perché il leader del Mondiale ha già fatto vedere di che pasta è fatto in Austria. Su una pista che doveva essere tutto tranne che favorevole alla sua Yamaha ha infatti colto un secondo posto che ha permesso a Bagnaia di recuperargli solo 5 punti. A Misano poi è sempre andato forte in passato, quindi sarà sicuramente uno degli osservati speciali e l'armata Ducati lo dovrà "marcare" con cui.

E' vero poi che in questo momento si parla molto del dualismo Bagnaia-Quartararo, ma in corsa per il titolo c'è sempre anche Aleix Espargaro. Anzi, è il portacolori dell'Aprilia il diretto inseguitore di "El Diablo", anche se nelle ultime gare ha visto salire a 32 lunghezze il suo gap e Misano non sembra proprio la pista più adatta alla RS-GP. Lo spagnolo però ci ha abituati a non arrendersi mai, quindi considerarlo fuori dai giochi sarebbe un errore.

Una volta terminato il weekend, nelle giornate di martedì e mercoledì, ci saranno anche due giorni di test collettivi molto importanti, nei quali molti marchi potrebbero portare al debutto la base delle moto del prossimo anno. Tra l'altro, anche se ancora non c'è una conferma in tal senso, questa due giorni potrebbe vedere il ritorno in sella di Marc Marquez, visto che il pilota della Honda ha ottenuto il via libera dei medici per tornare ad allenarsi normalmente e quindi anche in moto dopo la quarta operazione al braccio destro dello scorso giugno.

Di seguito, eccovi il programma del weekend di Misano, con tutto quello che c'è da sapere anche per quanto riguarda la programmazione televisiva ed i live di Motorsport.com.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Dorna

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio di San Marino (ora italiana)



Per il weekend di Misano il format sarà quello tradizionale dei round europei del Motomondiale, con la MotoGP a cavallo delle due classi addestrative nelle giornate di venerdì e sabato e poi in gara alle 14 domenica. Quella romagnola sarà una tappa molto importante per la MotoE, perché si tratta dell'ultimo doppio appuntamento della stagione, che quindi designerà il campione 2022.

Venerdì 2 settembre



FP1 MotoE: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 MotoE: 12:35-12:55

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Qualifiche MotoE: 16:50-17:20

Sabato 3 settembre



FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Gara 1 MotoE: 16:15

Domenica 4 settembre



Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara 2 MotoE: 15:30

MotoGP 2022: come posso vedere il GP di San Marino



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend ad eccezione delle prove libere della MotoE.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta di qualifiche (ad eccezione di quelle della MotoGP) e gare di tutte le classi.

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com del GP di San Marino



Sabato 3 settembre



FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 13:00

Domenica 4 settembre



Gara MotoGP: dalle ore 13:30