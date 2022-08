MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Gran Bretagna

E' stata probabilmente la pausa estiva più lunga di sempre, ma finalmente i motori stanno per tornare a riaccendersi anche per la MotoGP. Ci siamo lasciati a fine giugno con il successo di Pecco Bagnaia ed il primo grande errore del 2022 di Fabio Quartararo ad Assen, e questo fine settimana si riparte con il Gran Premio di Gran Bretagna.

Lo scorso anno è stato proprio il campione del mondo ad imporsi a Silverstone con autorità, ma quello fu anche l'ultimo successo del 2021 per il pilota della Yamaha. Per "El Diablo", dunque, si tratta di uno snodo importante del campionato, con una classifica che comunque per ora gli consente di continuare a dormire sonni relativamente tranquilli con 21 punti di margine sull'Aprilia del regolarissimo Aleix Espargaro, 58 su Johann Zarco e 66 sul già citato Bagnaia.

Non bisogna dimenticare, però, che il leader iridato dovrà farei i conti anche con una long lap penalty, ricevuta per l'incidente con il pilota dell'Aprilia nelle prime fasi del Gran Premio d'Olanda, che potrebbe complicare i suoi piani. Nella prima parte di stagione, infatti, abbiamo già visto che per lottare per la vittoria il francese ha bisogno di stare daanti al gruppo fin dalle primissime fasi della corsa.

Passando a Bagnaia, il pilota della Ducati ha vissuto un'estate movimentata, con l'incidente di Ibiza e la vittoria alla Race of Champions del WDW, ma sarà sicuramente l'uomo da tenere d'occhio nella seconda parte del campionato, perché arrivano piste che sulla carte gli vanno molto congeniali: non si può dimenticare infatti che furono ben quattro i suoi successi nelle ultime sei uscite del 2021.

C'è da scommettere poi che queste settimane saranno caldissime anche per il mercato, con la Casa di Borgo Panigale che deve ancora annunciare chi sarà tra Enea Bastianini e Jorge Martin ad andare ad affiancare il piemontese nella squadra ufficiale, ma anche la Honda che continua a ritardare l'annuncio dell'ingaggio di Joan Mir, dopo aver messo nero su bianco quello di Alex Rins per la squadra satellite guidata da Lucio Cecchinello.

Insomma, è tutto pronto per un agosto davvero incandescente e non solo per via delle temperature...

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio di Gran Bretagna (ora italiana)



Complice l'ora di fuso orario rispetto alla Gran Bretagna, questo fine settimana ci attendono degli orari leggermente differenti rispetto al solito. A partire dall'orario di inizio dell'attività, perché se a Silverstone saranno come di consueto le nove del mattino, in Italia invece saranno le dieci. Varia poi anche il programma domenicale, con la Moto3 che prenderà il via alle 12:20 italiane, seguita con la MotoGP come di consueto alle 14 e la Moto2 che slitta alle 15:30. Di seguito, ecco il programma completo del fine settimana:

Venerdì 5 agosto



FP1 Moto3: 10:00-10:40

FP1 MotoGP: 10:55-11:40

FP1 Moto2: 11:55-12:35

FP2 Moto3: 14:15-14:55

FP2 MotoGP: 15:10-15:55

FP2 Moto2: 16:10-16:50

Sabato 6 agosto



FP3 Moto3: 10:00-10:40

FP3 MotoGP: 10:55-11:40

FP3 Moto2: 11:55-12:35

Qualifiche Moto3: 13:35-13415

FP4 MotoGP: 14:30-15:00

Qualifiche MotoGP: 15:10-15:50

Qualifiche Moto2: 16:10-16:50

Domenica 7 giugno



Warm-Up Moto3: 10:20-10:30

Warm-Up MotoGP: 10:40-11:00

Warm-Up Moto2: 11:10-11:20

Gara Moto3: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara Moto2: 15:30

MotoGP 2022: come posso vedere il GP di Gran Bretagna



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend ad eccezione delle prove libere della MotoE.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): sintesi delle qualifiche e differita delle gare di tutte e tre le classi.

Sabato 6 agosto: sintesi delle qualifiche di Moto3, MotoGP e Moto2 alle 17:30.

Domenica 7 agosto: gara Moto3 alle 15:30; gara MotoGP alle 17:15; Gara Moto2 alle 18:35.

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com del GP di Gran Bretagna



Sabato 6 agosto



FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 14:00

Domenica 7 agosto



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

MotoGP 2022: conosciamo il circuito di Silverstone

Silverstone è diventato uno dei circuiti più prestigiosi per le due e le quattro ruote. Uno dei motivi è la sua storia di 60 anni, che garantisce azioni in pista emozionanti anno dopo anno.

Lunghezza della pista

5.9 km Larghezza della pista

15 m Curve 18 Rettilineo più lungo

770 m

MotoGP 2022: i record di Silverstone in MotoGP

Pilota Anno Record Tempo Marc Marquez 2019 Record e best pole 1'58"168 Jack Miller 2021 Velocità massima 339.6km/h