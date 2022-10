MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Australia

Dopo tre anni si torna finalmente a Phillip Island, il vero e proprio paradiso dei motociclisti, che questa volta però potrebbe assumere la forma di un inferno, almeno per i piloti ancora in lizza per il titolo della MotoGP, che sulle velocissime pieghe del tracciato australiano potrebbero giocarsi una bella fetta del loro 2022.

Su tutti probabilmente il leader iridato Fabio Quartararo: se da qui alla fine del campionato c'è una pista che sembra adatta alle caratteristiche sue e della Yamaha, è proprio Phillip Island, con tutti i suoi curvoni veloci. "El Diablo" si è visto recuperare ben 89 punti da Pecco Bagnaia nelle ultime sette gare, quindi questa è la sua grande occasione per provare a fermare l'emorragia prima che diventi qualcosa di irrecuperabile. A maggior ragione dopo la prova disastrosa della Thailandia, conclusa fuori dalla zona punti.

Anche perché non bisogna dimenticare che la pista australiana è stata storicamente un po' indigesta alle Rosse. Nel 2017, per esempio, il sogno iridato di Andrea Dovizioso era tramontato proprio sull'isola, quando aveva chiuso solamente 13°. E' altrettanto vero, però, che nei due anni successivi sono arrivati due podi proprio con il forlivese e con Jack Miller. Ma soprattutto, nel 2019, nell'unica volta in cui ha corso su questa pista in MotoGP, Bagnaia si è piazzato quarto e quello fu il suo miglior risultato stagionale. Dunque, mai dire mai.

Ma soprattutto bisognerà fare grande attenzione ad Aleix Espargaro ed all'Aprilia, perché tre anni fa, con un RS-GP che era ancora lontana parente di quella odierna, Andrea Iannone battagliò per il podio praticamente fino alla fine, regalandosi anche la soddisfazione di stare anche in testa a quella corsa. Questo vuol dire che parliamo di una pista potenzialmente congeniale alla V4 di Noale, che potrebbe essere pericolosa anche con Maverick Vinales, storicamente molto veloce a Phillip Island.

Bisognerà cercare di capire che ruolo vorranno giocare poi gli ultimi due candidati alla corona, quelli un po' più staccati, ovvero Enea Bastianini e Miller. E' vero che si presentano in Australia rispettivamente con 39 e 40 punti da recuperare, ma la matematica li tiene ancora in gioco. Bisognerà capire quindi se vorranno giocarsi le loro carte o se eventualmente saranno disposti a mettersi al servizio di Ducati per provare a dare un aiuto a Bagnaia.

Occhio poi all'altra variabile, quella con il #93 sul cupolino. Il rientro di Marc Marquez dopo la quarta operazione sta procedendo a gonfie vele, visto che è reduce da due top 5 e da una pole position. Inoltre il tracciato australiano gli è sempre andato a genio, perché in passato ci ha già vinto tre volte, quindi anche lui potrebbe inserirsi nella lotta al vertice. Di seguito, eccovi il programma del weekend ed i palinsesti televisivi e dei live di Motorsport.com. Piccolo spoiler: gli orari non sono adatti ai deboli di cuore...

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio d'Australia (ora italiana)

Per gli appassionati italiani, il Gran Premio d'Australia sarà sicuramente il più duro da seguire. Il fuso orario impone delle tirate notturne e le relative buone dosi di caffè per rimanere svegli. Basta pensare che per la FP1 la MotoGP scenderà in pista quando in Italia sarà passata la mezzanotte da meno di un'ora. Le qualifiche e le gara invece si svolgeranno alle 5 italiane. Tra le altre cose, a differenza delle altre gare asiatiche, il ritorno a Phillip Island prevede anche il ritorno al format "europeo", con la MotoGP a cavallo di Moto3 e Moto2 nelle giornate di venerdì e sabato.

Venerdì 14 ottobre



FP1 Moto3: 0:00-0:40

FP1 MotoGP: 0:55-1:40

FP1 Moto2: 1:55-2:35

FP2 Moto3: 4:15-4:55

FP2 MotoGP: 5:10-5:55

FP2 Moto2: 6:10-6:50

Sabato 15 ottobre



FP3 Moto3: 0:00-0:40

FP3 MotoGP: 0:55-1:40

FP3 Moto2: 1:55-2:35

Qualifiche Moto3: 3:35-4:15

FP4 MotoGP: 4:30-5:00

Qualifiche MotoGP: 5:10-5:50

Qualifiche Moto2: 6:10-6:50

Domenica 16 ottobre



Warm-Up Moto3: 0:00-0:10

Warm-Up Moto2: 0:20-0:30

Warm-Up MotoGP: 0:40-1:00

Gara Moto3: 2:00

Gara Moto2: 3:20

Gara MotoGP: 5:00

MotoGP 2022: come posso vedere il GP d'Australia



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): sintesi delle qualifiche e differita delle gare di tutte le classi.

Sabato 15 ottobre: sintesi delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP alle 14:00.

Domenica 16 ottobre: gara Moto3 alle 11:05; gara Moto2 alle 12:25; gara MotoGP alle 14:15.

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com del GP d'Australia



Sabato 15 ottobre



FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 4:00

Domenica 16 ottobre



Gara MotoGP: dalle ore 4:30

MotoGP 2022: scopriamo il circuito di Phillip Island

Il circuito di Phillip Island, situato a Victoria, è stato inserito per la prima volta nel calendario del MotoGP nel 1989 e da allora ha ospitato 32 edizioni di un Gran Premio d'Australia, che è ormai un appuntamento fisso del calendario, anche se nel 2020 e nel 2021 non è stato disputato a causa della pandemia del COVID-19.

Lunghezza della pista

4,445 km Larghezza della pista

13 m Curve 12 (5 a destra, 7 a sinistra) Rettilineo più lungo

900 m Velocità massima

348.0 km/h