La MotoGP arriva a Valencia, dove un anno fa, sotto una pioggia battente, in una gara ad eliminazione trionfò Andrea Dovizioso. Storicamente però il circuito Ricardo Tormo ha sempre sorriso ai padroni di casa, tanto che negli ultimi 10 anni solo Stoner e Dovi sono riusciti a rompere l'egemonia iberica.

In particolare su questa pista si è sempre tolto belle soddisfazioni Jorge Lorenzo, che qui ha vinto in 4 occasioni. Solo 2 successi, invece, qui per Valentino Rossi che non vince tra queste curve dal lontano 2004. Come sempre occhi puntati su Marquez, che invece, non sale a Valencia, sul gradino più alto del podio dal 2014. Infine grande attesa anche per l'ultimo atto della MotoE con Matteo Ferrari lanciato verso il titolo. L'evento verrà coperto in Svizzera da RSI, Canal+ e DAZN.

