MotoGP | Ecco come si è rotto il casco di Quartararo in FP3

A poco meno di tre minuti dalla fine delle FP3 del Gran Premio di Germania della MotoGP, inevitabilmente si è scatenata la lotta contro il cronometro per i piloti di Ducati ed Aprilia, che sono andati a caccia del record del Sachsenring, firmato alla fine da Pecco Bagnaia (1'19"765).

Visiera del casco di Quartararo sganciata

Il leader del Mondiale Fabio Quartararo, l'unico pilota di un marchio giapponese che sembrava poter essere al centro della battaglia, si è preparato a sferrare il suo attacco finale, con una gomma posteriore morbida nuova e pista libera davanti a sé. Prima di tagliare il traguardo per iniziare il suo giro lanciato, il francese ha girato la testa all'indietro per vedere se qualcuno lo stesse seguendo e quella semplice virata è bastata per far penetrare il vento nella la visiera del suo casco, sollevandola con un colpo che ha staccato il bottone che la tiene agganciata sul lato sinistro.

Quartararo cerca di attaccare la visiera al casco.

Quartararo ha notato qualcosa di strano e si è subito reso conto che la visiera era uscita dalla sua sede. A questo punto ha cercato di fissarla con la mano sinistra, poi con entrambe le mani, colpendo il lato sinistro del casco, ma senza successo. I secondi intanto passavano, ma non funzionava.

Quartararo si gira e il vento solleva e sgancia la visiera del suo elmo.

Sulla carta, la sua quinta posizione nella classifica dei tempi in quel momento non sembrava mettere a repentaglio il suo passaggio alla Q2, anche se i tempi dei suoi avversari si stavano abbassando. Infatti, alla fine si è piazzato sesto ed è stato il primo a non scendere sotto all'1"20".

Con la fine della sessione già rovinata, Fabio è tornato al box per cambiarsi il casco e tornare subito in pista per provare la partenza, un fattore che sappiamo essere diventato vitale nelle gare di MotoGP.

Dunque, ha regalato l'altra immagine curiosa: il francese è arrivato nel box e il suo assistente lo ha aiutato ad indossare un nuovo casco, tutto mentre i secondi continuavano a scorrere. In televisione si è visto che Fabio è salito sulla sua Yamaha a 7 secondi dalla fine della sessione, e a 1 secondo dalla fine si trovava a circa 50 metri dalla linea che delimita la fine della pitlane. A quel punto la produzione televisiva ha cambiato l'inquadratura, quindi non sappiamo se "El Diablo" sia sceso in pista con il semaforo verde o rosso...

A 00.07 secondi dalla fine delle FP3 Quartararo esce dal garage Yamaha.

Un dettaglio da segnalare a questo punto è che il box Yamaha è il primo, quello più vicino all'uscita della pitlane, cosa che ha aiutato Quartararo. La scelta dei garage viene fatta due o tre settimane prima di ogni Gran Premio: ogni squadra, in base all'ordine dell'anno scorso, sceglie in quale box vuole stare. Questa volta la Yamaha ha scelto di essere la prima, e questo ha giocato a suo favore.

A 00,01 secondi dalla chiusura della pitlane, Quartararo è ancora visibile a più di 30 o 40 metri dalla linea del semaforo.

Prima la tuta, ora il casco

Non è la prima volta che Quartararo ha problemi con le sue attrezzature. L'anno scorso a Barcellona la cerniera della tuta si è aperta durante la gara, costandogli una penalità di tempo e due posizioni in classifica.

Ora è stato il caso della visiera. Qualcosa che il produttore, in questo caso Scorpion, di proprietà dell'azienda coreana KIDO Sports, dovrà indagare e chiarire perché, senza una caduta o un colpo, la visiera si è aperta e si staccata in questo modo dal casco. Già l'anno scorso il produttore delle tute che Fabio indossa ha immediatamente controllato la zip del suo abbigliamento per assicurarsi che non si ripetesse quanto accaduto.