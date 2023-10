MotoGP | Ecco come Marc Marquez e la Honda sono arrivati al divorzio

Nel febbraio dello stesso anno, Honda aveva annunciato il prolungamento del rapporto con l'allora signore e padrone della MotoGP, con una favolosa serie di sei titoli su sette possibili dal suo debutto nella classe regina nel 2013. Il contratto era stato fissato per un periodo di quattro anni, fino alla fine del 2024, con uno stipendio che nella sua interezza avrebbe raggiunto una cifra intorno ai 100 milioni di euro.

Tali condizioni straordinarie erano il riflesso di una partnership che godeva di una salute di ferro. Tuttavia, la storia ha chiarito che nulla dura per sempre, come pochi mesi dopo si è cominciato a capire, nel primo di una serie di episodi che, purtroppo per entrambe le parti, hanno segnato il divorzio tra la fabbrica più potente del campionato e l'uomo che ancora oggi ne è il volto più riconoscibile.

Domenica 19 luglio 2020. Circuito di Jerez. Inizia il calvario degli infortuni

La pandemia ha creato scompiglio in tutto il mondo e anche nel Campionato del Mondo di MotoGP, che non ha potuto far altro che adattarsi alle restrizioni di movimento imposte, limitando il calendario all'Europa. A Jerez, durante la prima gara, Marquez si frattura l'omero destro in una caduta che gli impedisce di completare una delle più brutali rimonte a memoria d'uomo. Dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico il martedì successivo, il pilota decide di provare quattro giorni dopo, sempre sul circuito andaluso, anche se le sensazioni avvertite al braccio lo hanno indotto a non andare oltre il quarto turno di prove libere di quel secondo turno.

Non poteva certo immaginare che aveva appena varcato la soglia della porta del luogo più oscuro in cui fosse mai stato. La placca di titanio che fissava l'osso non riuscì a sopportare lo stress a cui era sottoposta e si spezzò in un'azione domestica. Seguirono altre due operazioni che lo tennero in congedo per infortunio per un anno e mezzo. Durante la sua assenza, Honda perse la bussola e l'evoluzione della RC213V prese una strada diversa da quella che aveva seguito con lui.

Domenica 21 giugno 2021. Circuito del Sachsenring. Una tregua dal tanto dolore

Nonostante corra con una notevole limitazione di movimento al braccio destro, lo spagnolo vince nuovamente una gara in Germania, fino ad allora suo circuito talismano insieme ad Austin. Sia sul podio che nelle interviste successive alla vittoria, il pilota della Honda, che fino a quel momento aveva saputo creare un paravento per camuffare i suoi sentimenti, crolla e non può fare a meno di piangere. Prima di concludere prematuramente il Campionato del Mondo - i suoi problemi di diplopia si erano ripresentati dopo una caduta in allenamento - il numero 93 ha aggiunto altre due vittorie, in Texas e a Misano.

Giovedì 2 giugno 2022. L'operazione definitiva

Marquez decide di recarsi in Minnesota, negli Stati Uniti, per sottoporsi alla quarta operazione presso la Mayo Clinic, dove il dottor Joaquín Sánchez Sotelo corregge la rotazione di oltre il 30% dell'omero, che gli impediva di guidare in modo più o meno convenzionale. L'operazione è considerata un successo e, dopo aver saltato sei Gran Premi, il pilota di Cervera si ripresenta ad Aragon. Il pilota della Honda sta affrontando questo finale di stagione come un periodo di preparazione, per essere fisicamente in forma per la successiva pre-stagione.

Pre-stagione e prime gare del 2023. Suonano i campanelli d'allarme

Marquez si presenta ai test di Sepang con la necessità di aumentare la muscolatura del braccio, ma a poco a poco sta rafforzando la zona. Nonostante non sia al 100% delle sue capacità, comincia a sentirsi più limitato dalla mancanza di trazione della sua moto che dalle sue condizioni fisiche. Questo metterà sempre più in evidenza le carenze della RC213 con il passare dei giorni. Il podio nella prima Sprint, in Portogallo, ha fatto da preludio ad una caduta domenica che sarebbe servita come metafora di ciò che sarebbe seguito: Marquez ha guidato al di là delle capacità della sua moto.

La frattura alla mano causata da quell'incidente lo ha portato a saltare di nuovo tre gare - è riapparso in Francia, dove è caduto di nuovo -. Lo stesso esito (incidente) si è ripetuto nei due round successivi, in Italia e in Gran Bretagna. I suoi messaggi sulla mancanza di reazione della Honda stanno diventando meno subliminali e più diretti: "È difficile sapere cosa sta succedendo in Giappone, ma dall'inizio della stagione abbiamo ricevuto solo un nuovo telaio e poco altro".

Domenica 11 giugno 2023. L'inizio della fine

Dopo molteplici avvertimenti alla dirigenza HRC ed occasionali attacchi in pubblico, Marquez si incontra al Mugello con Shiniji Aoyama, il secondo dirigente di Honda Motor, al quale comunica che c'è un limite alla sua frustrazione. "L'incontro è andato bene; gli incontri vanno sempre bene. Poi vedremo cosa succederà", ha risposto Marquez, interpellato da Motorsport.com. Sono seguiti altri due incontri (Silverstone e Austria) con Hikaru Tsukamoto, responsabile della divisione due ruote dell'azienda, al quale il pluricampione ha chiesto cambiamenti strutturali all'interno della divisione tecnica di HRC, per poter competere con i costruttori europei. "Non sono io a dover scegliere lo staff tecnico, io sono solo il pilota", ha sottolineato quando gli è stato chiesto di farlo.

Domenica 18 giugno 2023. La catarsi del Sachsenring

Proprio su uno dei suoi circuiti preferiti, Marquez ha toccato il fondo, subendo cinque cadute in due giorni e mezzo. Dopo la quinta caduta, durante il warm-up, ha deciso di scendere dalla moto e di non partecipare alla gara lunga. "L'equilibrio non era giusto. Rischiare per un podio vale la pena, ma non per un settimo o un decimo posto", ha dichiarato.

Questa rinuncia rappresenta un cambiamento importante nell'approccio tradizionale di un pilota che non aveva mai tolto il gas per paura di cadere o farsi male. Il ripensamento generale ha assunto un peso ancora maggiore ad Assen, una settimana più tardi, dove è rimasto senza gareggiare dopo aver scoperto una frattura alle costole.

Agosto e settembre 2023. Un'incertezza angosciante

Il rifiuto di Gresini di chiudere chi sarà il compagno di squadra di Alex Marquez nel 2024 comincia a destare sospetti. In un primo momento, il protagonista si è limitato a gettare il cappello e a ripetere, attivamente e passivamente, di avere un contratto con la Honda per un'altra stagione. Tuttavia, con il passare dei giorni e delle gare, senza che la Honda reagisse, ha ammesso apertamente che stava considerando di non indossare più la tuta HRC. Dalla sua posizione si limita a ripetere che sta lavorando "per migliorare il progetto per il futuro", anche se non specifica se ne farà parte. Il test dopo il Gran Premio di San Marino è, nelle parole di un membro del garage di Marquez, "un vero disastro". Il pilota non vede il prototipo previsto per il 2024 come un successo e la sua partenza sembra sempre più probabile.

Gran Premio dell'India e del Giappone 2023. Il divorzio viene sancito

I dirigenti della Honda non riescono a portare a termine il piano di reclutamento, essenzialmente di ingegneri europei, con il quale speravano di convincere il pilota nato a Lleida a rispettare almeno l'anno di contratto rimanente. In India, Shinichi Kokubo viene licenziato come Direttore Tecnico Generale e sostituito da Shin Sato, un altro membro del team di ingegneri HRC, che fino a quel momento era stato responsabile dello sviluppo della RC213V. Dopo aver interpretato che questo cambio di carte non cambierà nulla, Marquez sbarca a Tokyo con l'intenzione di chiudere il suo rapporto di 11 anni con Honda. Il marchio rispetta la parola data e non lo trattiene. Dopo diversi incontri a Motegi, entrambe le parti hanno deciso "di comune accordo" di porre fine alla partnership di maggior successo nella storia del costruttore.