MotoGP | Due statistiche distinte per vittorie in Sprint Race e GP

Lo scorso fine settimana la MotoGP ha annunciato una modifica radicale al proprio format che prenderà il via nel 2023. Ognuno degli appuntamenti in calendario, infatti, vedrà disputare anche una Sprint Race al sabato, la cui distanza sarà esattamente la metà del Gran Premio vero e proprio e, allo stesso modo, assegnerà punteggio dimezzato.

Una decisione che ha generato pareri contrastanti, soprattutto tra i piloti, ma che inevitabilmente ha creato qualche dubbio anche sul fronte statistico. Carlos Ezpeleta, managing director sportivo della Dorna ha provato a fare chiarezza su questo fronte, spiegando che i successi nelle gare brevi del sabato avranno una loro statistica a parte e che il numero dei GP vinti di un pilota si baserà solo sui risultati domenicali. Discorso diverso per i podi nelle Sprint, che non saranno neppure conteggiati.

"Alla fine, non si tratta di un altro Gran Premio che aggiungiamo al weekend. Sostanzialmente, stiamo sostituendo una sessione di prove libere con una Sprint Race che assegnerà dei punti. Questo significa che d'ora in poi, per le statistiche, sarà sempre chi vince alla domenica il vincitore del Gran Premio", ha spiegato Ezpeleta.

"Diciamo che i piloti avranno una riga in più sul loro profilo statistico. Ogni pilota ha un numero di giri veloci, di pole position, di podi, che terrà conto solo di quelli ottenuti la domenica, ed un numero di vittorie. D'ora in poi avrà anche un numero di vittorie nelle Sprint Race. Sarà una riga in più nel loro profilo".

"Ci sarà un podio per la Sprint Race, ma non conterà per il numero totale dei podi del pilota. Come dicevo prima, il vincitore del GP sarà quello che vincerà la gara di domenica. Sarà emozionante per i tifosi", ha concluso.