MotoGP: Ducati va al Mugello per cercare il tris

La Ducati vuole proseguire nel suo momento d'oro dopo i due successi colti a Jerez de la Frontera e a Le Mans, ultimi 2 appuntamenti della MotoGP. Ora per la Casa di Borgo Panigale arriva un gran premio che ha un significato particolare. Stiamo parlando del GP d'Italia, che si terrà al Mugello.

Per Ducati è la gara di casa, la pista dove negli ultimi anni ha mostrato di avere tutte le carte in regola per vincere e per sfruttare le caratteristiche delle Desmosedici GP. Dopo i successi ottenuti nelle ultime due piste, sembra chiaro come le Rosse siano quest'anno in grado di poter dire la propria su quasi tutti i tipi di tracciato.

Il tracciato toscano, situato nei pressi di Scarperia, è uno dei circuiti più veloci tra quelli presenti in calendario ed ha visto Ducati salire sul podio in tutte le ultime cinque edizioni del Gran Premio d’Italia. È dal 2017 che la casa italiana rimane imbattuta al Mugello, dove ha conquistato tre fantastiche vittorie con Andrea Dovizioso (2017), Jorge Lorenzo (2018) e con Danilo Petrucci (2019). Su questa pista Ducati vanta inoltre quattordici podi, tra cui quattro vittorie, la prima conquistata da Casey Stoner nel 2009.

Francesco Bagnaia, secondo in classifica generale ad un solo punto dal leader Quartararo, quest’anno ha già centrato tre podi ed è stato autore di una straordinaria rimonta sul bagnato nell’ultimo GP di Francia, dalla sedicesima posizione in partenza al quarto posto al traguardo. Pecco arriva in Toscana determinato a lottare per un risultato importante sulla pista di casa.

Jack Miller, quarto in classifica generale, è il vincitore degli ultimi due appuntamenti disputati in Spagna e in Francia e, fresco di rinnovo con il Ducati Lenovo Team per il 2022, torna in pista fiducioso di poter essere ancora una volta tra i protagonisti del fine settimana.

Francesco Bagnaia, secondo nel Mondiale Piloti, ha dichiarato: “Il Gran Premio d’Italia è la nostra gara di casa e si corre al Mugello, uno dei miei tracciati preferiti! Sarà la prima volta che scenderò su questa pista vestendo i colori ufficiali del Ducati Lenovo Team e questo mi motiva ancora di più!".

"Durante le ultime gare il mio feeling con la Desmosedici GP è sempre stato ottimo ed il Mugello è un circuito che si presta molto bene alle caratteristiche tecniche della nostra moto. Vedremo come andrà questo weekend, ma sono determinato e fiducioso di poter disputare una bella gara”.

Jack Miller, reduce da due successi consecutivi, ha aggiunto: “Dopo quasi due anni torniamo al Mugello e sono davvero molto contento. Il Gran Premio d’Italia è la gara di casa per la nostra squadra e questa pista è sempre speciale".

"Sarà sicuramente un fine settimana molto diverso senza i fans sulle tribune, ma sono sicuro che tutti i Ducatisti tiferanno per noi da casa! Dopo aver vinto gli ultimi due Gran Premi, sono molto motivato ed ho voglia di mantenere questo slancio. Non vedo l’ora di tornare in pista questo weekend!”.