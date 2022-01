MotoGP | Ducati svelerà la Desmosedici GP22 il 28 gennaio

Sono giorni frenetici per la composizione del calendario delle presentazioni delle squadre di MotoGP. Gli ultimi ad aggiungersi all'elenco sono stati i campioni del mondo Costruttori della Ducati, che stamani hanno annunciato sui social che la presentazione della squadra ufficiale 2022 avverrà il 28 gennaio alle ore 16.

Stando alle prime indicazioni, si tratterà di una presentazione esclusivamente virtuale, come era già accaduto anche nella passata stagione. Del resto, con i test in Malesia che inizieranno appena pochi giorni più tardi non è il caso di prendersi troppi rischi, anche perché quest'anno saranno solo cinque i giorni di prove pre-campionato e tre di questi si disputeranno sull'inedito tracciato di Mandalika, in Indonesia.

Venerdì della settimana prossima ci sarà quindi la possibilità di avere un primo assaggio della Desmosedici GP con cui Pecco Bagnaia e Jack Miller proveranno ad andare a caccia del bersaglio più grande, l'unico che la Casa di Borgo Panigale ha mancato nel 2021, pur avendo conquistato la bellezza di 7 vittorie oltre al titolo Costruttori e Team.

Non dimentichiamoci però che in passato Gigi Dall'Igna ci ha abituati a non scoprire troppo le carte in occasione della presentazione, preferendo attendere di arrivare in pista per mostrare le novità più succose e lasciare eventualmente meno tempo alla concorrenza per "copiare".

Non ci si deve stupire quindi se le cose dovessero andare in questo modo anche quest'anno. Se non altro, sarà la prima occasione per sentire dalla voce dei protagonisti le ambizioni con cui la Casa di Borgo Panigale ed i suoi piloti entreranno in questa stagione nella quale, a detta di molti, avranno i galloni di favoriti.

In teoria, il team ufficiale Ducati sarà il terzo team a presentare la sua squadra 2022. Il primo a farlo è stata il Gresini Racing, che sabato scorso ha svelato le Desmosedici GP21 di Enea Bastianini e del rookie Fabio Di Giannantonio. Lunedì prossimo invece sarà la volta della WithU Yamaha RNF, che dal quartier generale del suo main sponsor, a Verona, mostrerà le M1 di Andrea Dovizioso e di Darryn Binder, sudafricano che farà il salto diretto dalla Moto3 alla MotoGP.

Per quanto riguarda le Case giapponesi, bisognerà attendere proprio lo sbarco in Malesia: la Yamaha e la Suzuki presenteranno le loro squadre factory il 4 febbraio, alla vigilia del test di Sepang. Per la Honda invece bisognerà attendere l'8, quindi dopo la conclusione di questi.

La Ducati MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images