MotoGP | Ducati svela i colori delle Desmosedici di Bagnaia e Miller

La positività al COVID di Jack Miller ha fatto slittare di una decina di giorni la presentazione della Ducati MotoGP. Oggi è iniziato lo shakedown di Sepang con in pista il collaudatore Michele Pirro, mentre nel fine settimana sarà la volta dei due piloti titolari nelle prime due giornate dei test ufficiali.

Anche se la presentazione ufficiale del team ora è fissata per il 7 febbraio, quindi per lunedì prossimo, la Casa di Borgo Panigale questa mattina ha deciso di rilasciare un breve teaser per svelare la livrea 2022. Difficilmente, infatti, la moto che vediamo nelle immagini sarà già la GP22 definitiva.

Basta una prima occhiata per rendersi conto, per esempio, che la moto che compare nel video non ha lo scarico lungo che si era visto nei test di Jerez e che è stato utilizzato anche oggi da Michele Pirro.

Per quanto riguarda la colorazione, è molto simile a quella che abbiamo già visto nella passata stagione, con la tonalità del rosso che è praticamente la medesima, ma presenta anche qualche tratto più scuro nella parte anteriore della carena, oltre ad un richiamo al rosso di qualche anno fa su parte delle ali e subito sotto alla sella. Ci sono poi delle parti nere in prossimità dello sponsor Lenovo e nella parte centrale del cupolino.

Dopo aver conquistato sia il titolo costruttori che quello team, ed essere stata vice-campione del mondo con Pecco Bagnaia, la Ducati è considerata da molti la grande favorita per la stagione 2022, quindi c'è molta curiosità di vederla in azione nei test di questo fine settimana.

Anche perché sarà interessante scoprire se gli uomini di Gigi Dall'Igna siano stati ancora una volta in grado di studiare qualche soluzione destinata a fare scuola, che solitamente gli uomini in Rosso ci hanno abituato a tenere ben nascosta in queste occasioni "ufficiali", tirandole fuori solamente quando è il momento di attaccare il cronometro.

Presentazione livrea Ducati 2022 Photo by: Ducati Corse