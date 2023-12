MotoGP | Ducati presenta a Madonna di Campiglio dal 21 al 23 gennaio

Un pizzico di scaramanzia non guasta mai. Soprattutto se si vuole rispettare delle tradizioni vincenti. Dopo la scorpacciata Mondiale del 2022, che ha riportato in un colpo solo a Borgo Panigale sia il titolo della MotoGP che quello della SBK, grazie a Pecco Bagnaia ed Alvaro Bautista, la Ducati ha deciso di dare il via alla stagione 2023 con una grande festa sulle nevi di Madonna di Campiglio, dove ha presentato entrambe le sue squadre ufficiali.

L'evento "Campioni in Pista" ha portato decisamente fortuna, visto che il pilota di Chivasso e quello di Talavera de la Reina si sono confermati sul trono iridato. Ma non solo, perché alle porte di Bologna è arrivato anche il primo iride della Supersport con Nicolò Bulega, che il prossimo anno affiancherà "Batigas" nella squadra factory. E in MotoGP è venuta fuori una storica tripletta, con Jorge Martin vice-campione e Marco Bezzecchi sul gradino più basso del podio.

Inevitabilmente, i vertici della Rossa hanno deciso di concedere il bis anche con l'evento di apertura della stagione. In occasione di "Campioni in Festa", la grande celebrazione dei trionfi 2023 andata in scena all'Unipol Arena di Bologna, infatti, è stato annunciato che la presentazione 2024 si terrà nuovamente sulle Dolomiti, per una tre giorni in Rosso che andrà in scena dal 21 al 23 gennaio.

Tra le altre cose, sarà un evento da non perdere, perché questa volta non si parlerà solamente di pista: Madonna di Campiglio infatti ospiterà anche il lancio ufficiale del programma Motocross della Ducati, perché verrà svelata la moto con cui Alessandro Lupino porterà al debutto la Rossa nelle corse off-road. Moto che svilupperà insieme ad un mostro sacro delle ruote tassellate come il nove volte campione del mondo Tony Cairoli, che sarà a capo del programma.

Insomma, ancora una volta la Ducati riuscirà ad alzare l'asticella, anche se sicuramente la concorrenza si augura che non sarà in grado di farlo ancora in pista, visto che nel 2022 gli ha lasciato davvero solo le briciole.