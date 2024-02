MotoGP | Ducati: nuova carena promossa da entrambi i piloti

Il lavoro sembra filare via liscio come l'olio in casa Ducati nei test collettivi di Sepang della MotoGP. Ieri Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini (ma anche Jorge Martin sulla Desmosedici GP del Prima Pramac Racing) hanno fatto delle comparative di motore, dando il via libera al propulsore della GP24, con il quale proseguiranno lo sviluppo. Ma oggi erano attesi da un'altra prova fondamentale, quella del nuovo pacchetto aerodinamico.

Durante lo Shakedown, abbiamo visto il collaudatore Michele Pirro portare al debutto il nuovo concetto pensato dagli ingegneri di Borgo Panigale (nella foto qui sotto), che in sostanza racchiude entrambe le soluzioni portate in gara lo scorso anno con la GP23, ovvero il diffusore nella parte più bassa della carena ed il gradino.

Due opzioni che sono state fuse per dare vita ad un qualcosa di effettivamente molto diverso dal punto di vista visivo (si possono notare anche diversi passaggi d'aria all'interno dell'area più bombata), come il direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna aveva promesso durante la presentazione di Madonna di Campiglio.

Michel Pirro, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Oggi hanno avuto modo di "assaggiarla" anche i tre piloti ufficiali presenti in Malesia (Franco Morbidelli è a riposo per la brutta botta in testa rimediata la scorsa settimana a Portimao in un allenamento con la Panigale V4) e le indicazioni sembrano essere state molto positive, stando almeno a quanto ha rivelato il team manager del team ufficiale, Davide Tardozzi, ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Impressione positiva per entrambi. Chiaramente, come in tutte le cose nuove, c'è qualcosa da ritoccare, però continueranno ad usarla, quindi la nuova carena è stata promossa da entrambi i piloti. E credo anche da Martin, che l'ha provata anche lui", ha detto Tardozzi, che poi ha aggiunto: "Questa specifica verrà omologata prima della prima gara in Qatar e poi, ragionevolmente, a metà campionato, ad agosto a Silverstone, potremo portare un aggiornamento".

Quando poi gli è stato chiesto cosa siano andati a cercare i tecnici della Rossa con questo nuovo pacchetto, ha spiegato: "E' una carena che deve cercare di dare un po' più di maneggevolezza per chiudere meglio le curve e deve aiutare a fermarsi meglio in staccata. Cosa che a volte è impossibile da creare con una sola carena, ma io credo che i nostri tecnici ci siano riusciti".