MotoGP | Ducati non darà ordini di scuderia per riaprire il Mondiale

A metà stagione, il pilota Ducati più in alto in campionato è Johann Zarco, terzo, con 58 punti di distacco dal leader del campionato Fabio Quartararo.

Pecco Bagnaia, il pilota di punta del factory team del marchio, ha ridotto il suo svantaggio di 91 con la vittoria prima della pausa estiva nel Gran Premio d'Olanda, ma rimane comunque a 66 punti da Quartararo, in quarta posizione, avendo registrato quattro ritiri nelle prime 11 gare.

Con solo nove gare rimanenti nella stagione 2022, quando l'azione riprenderà all'inizio di agosto con il GP di Gran Bretagna, le possibilità per la Ducati di riaccendere le sue speranze di titolo stanno diminuendo.

Anche con questa situazione, e con la sua rosa di otto piloti in griglia, la Ducati insiste che non applicherà gli ordini di scuderia in questa fase per una questione di principio nei loro confronti.

"Ok, prima di tutto devo dire che ovviamente al momento ci sono ancora delle gare da disputare", ha detto il direttore sportivo Paolo Ciabatti durante il weekend di Assen, il mese scorso. "In linea di principio, con qualche eccezione in passato, non ci piacciono gli ordini di scuderia".

"Ovviamente, se è l'ultima gara e un pilota non ha la possibilità di vincere e l'altro ha la possibilità di vincere, si può pensare a una strategia. Ma questo è un caso eccezionale. Ora non siamo in quella situazione".

"Non daremo ordini di scuderia, l'unica indicazione che diamo ai nostri piloti è di evitare di fare manovre estreme tra di loro".

"Ricordiamo ancora l'esperienza con Andrea Dovizioso ed Andrea Iannone in Argentina molti anni fa (quando i due si scontrarono all'ultimo giro mentre erano in corsa per il podio), e vorremmo evitare una situazione simile".

"Ma questa è l'unica cosa che diciamo ai nostri piloti: di rispettare un po' di più i piloti della stessa marca, di non tentare manovre estreme, se possibile. Ma per il resto, sono liberi di fare ciò che vogliono e se possono vincere una gara, devono vincere una gara".

La Ducati ha utilizzato gli ordini di scuderia in passato, in particolare nel 2017, quando ha impartito il messaggio "mappa 8" a Jorge Lorenzo in occasione dei GP della Malesia e di Valencia, che gli intimava di far passare Dovizioso per aiutare l'italiano a vincere il campionato.

Lorenzo ha ignorato quest'ultimo ordine nella gara finale di Valencia, ritenendo che la posizione non avrebbe fatto la differenza per le speranze di Dovizioso.

Andrea Dovizioso, Ducati Team, Andrea Iannone, Ducati Team Photo by: Ducati Corse