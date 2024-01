MotoGP | Ducati: nei test di Sepang arriva una carena "molto diversa"

A Gigi Dall'Igna non è mai piaciuto scoprire le sue carte troppo in anticipo, anche quando la Ducati si trovava ancora ad inseguire i colossi giapponesi in MotoGP. A maggior ragione, il direttore generale del reparto corse di Borgo Panigale ha deciso di non dare vantaggi alla concorrenza ora che la Rossa non solo è il punto di riferimento della categoria, ma è stata anche la prima moto ad essere svelata (sabato si erano già viste le Desmosedici GP del Gresini Racing, ma erano due GP23).

La presentazione di Madonna di Campiglio però è stata soprattutto l'occasione per vedere la nuova livrea delle moto del campione del mondo in carica Pecco Bagnaia e di Enea Bastianini, sulle quali è comparsa una "curva" rosso fluo, come l'ha chiamata l'amministratore delegato, Claudio Domenicali, che è stata disegnata da Aldo Drudi. Le forme delle carene però erano ancora quelle della GP23, anche perché nei test di Valencia di fine novembre la novità più corposa che è stata provata è stata il nuovo motore, che ha dato riscontri molto interessanti, stando sia alle parole di Dall'Igna che dei piloti.

Alle porte di Bologna però hanno deciso di aspettare i test collettivi di Sepang, che andranno in scena dal 6 all'8 febbraio, per il piatto forte: un pacchetto aerodinamico completamente inedito che dovrebbe rendere le forme della Desmosedici GP completamente diverse da quelle che ci siamo abituati a vedere negli ultimi anni.