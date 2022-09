MotoGP | Ducati: il nuovo capo tecnico di Zarco arriva da Ajo-KTM

La Casa di Borgo Panigale e quella di Mattighofen sono ancora impegnate a completare il puzzle dei tecnici per la stagione 2023 e l'ultima mossa è stata l'ingaggio da parte della Ducati di Massimo Branchini, che ha lavorato per oltre dieci anni con il team Ajo-KTM e che farà il salto in MotoGP per diventare il nuovo ingegnere di pista di Johann Zarco nel Prima Pramac Racing.

Lo scambio di colpi è iniziato con la partenza di Jack Miller verso la KTM, che ha convinto anche il suo attuale capo tecnico, Cristian Pupulin, a fare le valigie e raggiungerlo nel box della Casa austriaca.

L'arrivo di Enea Bastianini nel team ufficiale Ducati al posto dell'australiano lasciava presagire che il suo attuale capo tecnico, Alberto Giribuola, lo avrebbe seguito. Tuttavia, l'ingegnere italiano si è impegnato con la KTM per il 2023, andando ad assumere un ruolo di coordinamento tecnico.

Ciò a costretto Bastianini a rivedere i suoi piani, chiedendo all'attuale ingegnere di Zarco, l'italiano Marco Rigamonti, di raggiungerlo nel factory team nel 2023.

Questa mossa ha lasciato sguarnito il box del francese, che a Misano aveva dichiarato in occasione dei test: "So già con chi lavorerò, ma per il momento non posso rivelare il suo nome".

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, il nome del tecnico è quello di Branchini, con il quale Zarco ha già lavorato in Moto2 nel Team Ajo, conquistando anche due titoli iridati.

Con questa aggiunta, a tutti i piloti Ducati è stato assegnato un capo tecnico per il 2023, ad eccezione del nuovo arrivo Alex Marquez, che resta in attesa che il marchio di Borgo Panigale scelga anche il suo.

Ecco il riassunto degli ingegneri Ducati 2023:

Pecco Bagnaia: Cristian Gabbarini

Enea Bastianini: Marco Rigamonti

Jorge Martin: Daniele Romagnoli

Johann Zarco: Massimo Branchini

Alex Marquez: ?

Fabio Di Giannantonio: Donatello Giovanotti

Luca Marini: David Munoz

Marco Bezzecchi: Matteo Flamigni