MotoGP | Ducati: ecco la GP24 e la Panigale per il tris Mondiale

Non capita tutti i giorni di vedere una presentazione con tre campioni del mondo tutti nella stessa stanza. Sono pochi infatti i marchi che possono vantarsi di poter fare una cosa del genere. Anzi, è molto semplice ristringere il raggio e capire che stiamo parlando della Ducati.

Proprio come lo scorso anno, la Casa di Borgo Panigale ha scelto Madonna di Campiglio come cornice per la presentazione delle sue squadre ufficiali. Ma se nel 2023 erano Pecco Bagnaia ed Alvaro Bautista a presentarsi ai nastri di partenza con il numero 1 sul cupolino, quest'anno a loro si è unito anche Nicolò Bulega, che farà il suo debutto nel Mondiale Superbike dopo aver regalato alla Rossa la sua prima corona della Supersport.

12 mesi fa la presentazione in Trentino aveva portato bene, visto che sia Bagnaia che Bautista si sono confermati campioni nel 2023, quindi alle porte di Bologna hanno deciso di portare avanti la tradizione anche per dare il via ad una stagione che si potrebbe rivelare storica per entrambi.

Il piemontese è stato il primo a riuscire a concedere il bis iridato nell'era MotoGP dopo due mostri sacri come Valentino Rossi e Marc Marquez, ma nessuno lo aveva mai fatto in sella ad una Ducati. Dunque, una pagina di storia l'ha già scritta, ma un tris lo potrebbe far diventare una vera e propria leggenda delle due ruote, visto che quest'anno sarà in sella ad una Desmosedici GP anche un otto volte campione del mondo come il #93. Ma l'obiettivo non può che essere questo per un pilota che è già il terzo italiano più vincente di sempre nella classe regina.

Insieme a Pecco, a svelare la Desmosedici GP24 è salito sul palco Enea Bastianini, che di contro è chiamato ad una stagione di riscatto. Il suo primo anno da pilota ufficiale Ducati è stato al di sotto delle aspettative a causa degli infortuni, che lo hanno costretto a fare da spettatore in ben otto dei 20 GP in calendario. Un ruolino di marcia che ad un certo punto aveva fatto anche pensare che il vice-campione del mondo in carica Jorge Martin, poi confermato in Pramac, avrebbe potuto rubargli il posto. La vittoria arrivata in Malesia ha in parte raddrizzato la situazione, ma è chiaro che quest'anno dovrà fare di più se vuole guadagnarsi una conferma.

Photo by: Ducati Corse Ducati Desmosedici GP24, Gigi Dall'Igna, Ducati Corse General Manager

L'amministratore delegato Claudio Domenicali ed il direttore generale del reparto corse, Gigi Dall'Igna, vorrebbero sempre alzare l'asticella, ma questa volta non sarà per niente facile, perché la Ducati è reduce da un vero e proprio dominio: non solo ha monopolizzato le prime tre posizioni nel Mondiale, con Martin e Marco Bezzecchi alle spalle di Pecco, ma ha anche ottenuto 17 vittorie nelle gare lunghe e 16 nelle Sprint, lasciando solo le briciole agli avversari. C'è da scommettere però che anche quest'anno l'ingegnere veneto ed i suoi tecnici saranno in grado di inventare qualche soluzione iper competitiva che finirà anche per destabilizzare la concorrenza, come già accaduto da qualche anno a questa parte.

Per ora abbiamo visto principalmente la nuova colorazione delle Desmosedici GP, perché il nuovo pacchetto aerodinamico arriverà nei test di Sepang. Intanto si è potuto notare sulla colorazione l'introduzione di una "curva" rosso fluo realizzata da Aldo Drudi, che si può notare sia sul cupolino che sulla carena laterale, oltre che sul codone. Stesso accorgimento che si può notare anche sulle Panigale V4 della SBK.

Anche per Bautista in Superbike vale più o meno lo stesso discorso di Bagnaia, anche se con ogni probabilità questo sarà l'ultimo anno della carriera del pilota di Talavera de la Reina, che sicuramente vorrà chiudere in bellezza dopo essere già diventato il più vincente della storia della Ducati tra le derivate di serie. A complicargli la vita ci sarà il nuovo regolamento, che gli imporrà di correre con della zavorra (si parla di circa 7 kg) per rispettare il peso minimo che da quest'anno terrà conto di moto e pilota. Anche al netto di questo, però, Bautista è ancora da considerare il favorito ai blocchi di partenza.

Bulega, che arriva a prendere il posto di Michael Rinaldi, non avrà un compito facile per provare a reggere il confronto con lo spagnolo. Il pilota reggiano però è già una scommessa vinta per la Casa di Borgo Panigale, che lo ha preso quando la sua carriera in Moto2 stava andando alla deriva ed in due anni lo ha portato a diventare campione del mondo della Supersport, con la bellezza di 16 successi stagionali. Giustamente, ora alle porte di Bologna hanno deciso di fare all-in su Bulega, che sicuramente non vorrà deludere chi ha creduto in lui nel momento più difficile.

La grande novità di quest'anno però la creazione di un nuovo reparto, Ducati Corse Off-Road, che parte con grandi ambizioni e che porterà la Rossa sulla scena del Motocross. Basta guardare i nomi che ne fanno parte per capire che questo progetto non è destinato ad essere un fuoco di paglia. Il ruolo di direttore generale è stato infatti affidato a Paolo Ciabatti, storico direttore sportivo del marchio, che ha lasciato la MotoGP per imbarcarsi in questa nuova avventura.

Ma c'è anche un nome ancora più altisonante per gli amanti del motocross, perché ad occuparsi dello sviluppo della nuova creatura di Borgo Panigale sarà un nove volte campione del mondo come Tony Cairoli, al quale si affiancherà l'otto volte campione tricolore Alessandro Lupino. A gestire il programma sui campi di gara sarà invece il Maddii Racing: la prima esperienza sarà nel campionato italiano, ma poi la strada è già tracciata per uno sbarco nel Mondiale nel 2025. E chiaramente c'era tanta curiosità di scoprire da vicino la nuova creatura, che fino ad ora era stata mostrata solamente in alcune immagini teaser.