MotoGP | Ducati: 5-6 GP per scegliere i piloti factory 2025

Se c'è una moto che in questo momento ogni pilota di MotoGP vorrebbe, questa è senza ombra di dubbio la Ducati. Basterebbero i numeri a spiegare il perché, visto che le Desmosedici GP hanno vinto ben 17 dei 20 Gran Premi disputati nel 2023, conquistando altrettante pole position e monopolizzando il podio della classe regina in ben nove occasioni.

Ma c'è anche un esempio piuttosto lampante dell'affermazione con cui inizia questo articolo: pur di salire in sella ad una Rossa, l'otto volte campione del mondo Marc Marquez ha accettato di legarsi al Gresini Racing, uno dei team satellite della Casa di Borgo Panigale. Ma non solo, perché ha preferito una "vecchia" GP23 alla Honda ufficiale, rompendo con un anno d'anticipo il contratto che lo legava al marchio giapponese, con il quale aveva conquistato ben sei titoli iridati prima degli ultimi anni deludenti tra infortuni e scarsa competitività della RC213V.

Se si considera che alla fine del 2024 scadranno praticamente i contratti di tutti i big, ci sarà la fila per accaparrarsi una delle due moto disponibili nella squadra ufficiale. Che poi potremmo anche ridurre ad una sola, visto che viene quasi naturale ipotizzare che non ci vorrà molto per mettere la firma sul rinnovo di Pecco Bagnaia, dopo che il piemontese è diventato l'uomo di riferimento del marchio con i suoi due titoli iridati consecutivi.

Il principale candidato naturale è Jorge Martin, che nel 2023 ha conteso il titolo a Pecco fino all'ultima gara e che ha già detto chiaramente di essere pronto a guardarsi intorno se alle porte di Bologna non sceglieranno lui. Ma anche Enea Bastianini vorrà provare a dimostrare di meritarsi un'altra chance dopo un anno deludente a causa degli infortuni, che gli è fruttato una sola vittoria in Malesia. Senza dimenticare Marco Bezzecchi, terzo nel Mondiale da poco concluso con la GP22 della Mooney VR46.

Sicuramente per i vertici Ducati non sarà facile prendere una decisione, anche perché negli anni in cui scadono i contratti di solito lo scacchiere si va a comporre piuttosto rapidamente. Paolo Ciabatti, uscente nel ruolo di direttore sportivo dopo aver assunto la carica di Direttore Generale del reparto Off-Road, ci aveva fatto il punto della situazione in occasione di "Campioni in Festa", la celebrazione del 2023 trionfale andata in scena all'Unipol Arena di Bologna.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Paolo Ciabatti, Ducati Corse Sporting Director

"Ultimamente il mercato piloti si muove presto. Anzi, spesso anche troppo presto. Direi che tutti i piloti, o quasi, hanno contratti in scadenza a fine 2024, compresi i nostri. Al di là della nostra volontà di proseguire con Pecco, anche se abbiamo deciso di non parlarne adesso, sarà una decisione difficile. E' chiaro che aspetteremo sicuramente le prime 5-6 gare prima di avere un quadro", ha detto Ciabatti.

"Le idee le abbiamo già parzialmente chiare adesso, ma ad esempio Enea ha fatto una stagione eccezionale nel 2022, mentre quest'anno è stato sfortunatissimo. Si è fatto male subito e poi a Barcellona, ma non si è confermato. Direi che, dopo 5-6 gare, ci saranno idee più chiare chi saranno i piloti del team ufficiale. Anche se penso che, al 99%, uno dei due sarà Bagnaia", ha aggiunto.

Con l'ingresso in orbita Ducati di un pezzo da 90 come Marc Marquez, quando gli è stato chiesto se anche il pilota di Cervera potrà far parte della lista dei candidati, Ciabatti ha detto: "Secondo me non c'è una lista. La lista si fa sulla base di quello che vedremo il prossimo anno. Ci saranno quasi tutti i piloti senza contratto per il 2025 tranne Binder e qualcun altro. Penso che Ducati farà la miglior valutazione sulla base di quello che vedremo fare dai piloti nelle prime 5-6 gare del prossimo anno, tenendo anche presente, però, che i tempi dei contratti multimilionari, dal nostro punto di vista sono finiti".

"Quindi crediamo che essere il costruttore che ha la moto più desiderata dai piloti in questo momento ci consenta anche di fare ragionamenti dal punto di vista economico che possano essere sostenibili per la MotoGP di oggi che non è più quella dei contratti fatti pre-COVID", ha concluso.