MotoGP | Ducati conferma Zarco in Pramac e nega le voci su Mir

Sebbene fosse una notizia attesa, solo sabato al Sachsenring Paolo Ciabatti ha confermato che il francese Johann Zarco, che compirà 32 anni il mese prossimo, rinnoverà il suo attuale contratto con la Ducati per gareggiare con il team satellite Pramac anche nel 2023, in quella che sarà la sua terza stagione con materiale ufficiale in quel garage.

Zarco, campione del mondo della Moto2 nel 2015 e nel 2016, è passato alla classe regina nel 2017 con il team Tech3-Yamaha, dove ha trascorso due anni prima di essere ingaggiato come pilota ufficiale da KTM.

Nonostante un contratto biennale con la casa austriaca, ha resistito solo mezza stagione, concludendo la stagione 2019 con la Honda LCR. Nel 2020, già ingaggiato dalla Ducati, ha corso con Avintia, la seconda squadra legata alla Casa di Borgo Panigale, per poi passare in Pramac nel 2021, con a disposizione una moto factory. Nelle sue due stagioni nella squadra di Paolo Campinoti, Zarco ha ottenuto nove podi, ma è ancora alla ricerca della sua prima vittoria nella classe regina dopo sette anni e 93 Gran Premi.

"Rinnoveremo con Johann per la sua permanenza in Pramac", ha confermato Paolo Ciabatti in un'intervista rilasciata al sito ufficiale del campionato, in mezzo alle discussioni su chi affiancherà Pecco Bagnaia nel box ufficiale nel 2023. Posto per il quale sono in lizza solo Jorge Martin ed Enea Bastianini, ha ribadito.

"Come abbiamo già detto, vorremmo prenderci un po' di tempo, probabilmente aspetteremo la seconda gara di agosto per valutare un po' la situazione", ha spiegato Ciabatti a MotoGP.com.

In questo senso, Ducati ha già chiuso un accordo con entrambi i piloti per rimanere all'interno del marchio, in attesa di sapere in quale squadra.

"Il nostro obiettivo era di avere Enea e Jorge con noi il prossimo anno. Credo che abbiamo raggiunto questo obiettivo. Ora, prima di decidere chi andrà nel team ufficiale, vorremmo anche dare a Jorge la possibilità di salire sulla moto senza problemi fisici e così via", ha spiegato.

Negli ultimi giorni si è parlato di diversi piloti legati all'orbita Ducati, in particolare per il posto lasciato libero da Bastianini al Gresini Racing, visto che l'italiano passerà in Pramac se non approderà nel team ufficiale. Per quella posizione, la Ducati ha parlato con Miguel Oliveira e Alex Rins, a quanto si sa, anche se alcuni hanno collegato il campione 2020, Joan Mir, al posto di compagno di squadra di Bagnaia.

"Ho sentito parlare di Joan Mir, è un grande pilota, ma non abbiamo mai avuto contatti con lui", ha liquidato Ciabatti. "Credo che la decisione sarà tra Jorge ed Enea per il team ufficiale. Non ci sono altri piloti inclusi in questa possibilità, quello che faremo è anche rinnovare Johann Zarco in Pramac", ha confermato.

Con queste dichiarazioni, Ciabatti ha voluto dissociarsi dalle voci che circondano i primi due team Ducati.

"Quindi penso che questo chiuda un po' il discorso su possibili nuovi piloti che entrano in scena. Penso che in Ducati abbiamo molti piloti competitivi in questo momento, quindi dobbiamo solo fare la scelta giusta tra loro".

L'unica domanda che rimarrebbe aperta è chi coprirà l'assenza di Bastianini in Gresini e se, nel caso in cui l'italiano non dovesse avere accesso al team factory, accetterà di passare in Pramac o, come è suo desiderio iniziale, rimarrà con la formazione attuale.

Johann Zarco, Pramac Racing 1 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 2 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 3 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 4 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 5 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 6 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 7 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 8 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 9 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 10 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 11 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 12 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 13 / 45 Foto di: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing 14 / 45 Foto di: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing 15 / 45 Foto di: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing 16 / 45 Foto di: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing 17 / 45 Foto di: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 45 Foto di: Dorna Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing tercer lugar Johann Zarco, Pramac Racing 19 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Jorge Martín, Pramac Racing, tercer lugar Johann Zarco, Pramac Racing 20 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Jorge Martín, Pramac Racing, tercer lugar Johann Zarco, Pramac Racing 21 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Johann Zarco, Pramac Racing 22 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 23 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 24 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 25 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 26 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Jorge Martín, Pramac Racing, ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercer lugar Johann Zarco, Pramac Racing 27 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Jorge Martín, Pramac Racing, ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercer lugar Johann Zarco, Pramac Racing 28 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Jorge Martín, Pramac Racing, tercer lugar Johann Zarco, Pramac Racing 29 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Johann Zarco, Pramac Racing 30 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Johann Zarco, Pramac Racing 31 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Johann Zarco, Pramac Racing 32 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Johann Zarco, Pramac Racing 33 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Jorge Martín 34 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Jorge Martín 35 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 36 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 37 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Jorge Martín, Pramac Racing, tercer lugar Johann Zarco, Pramac Racing 38 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, segundo lugar Jorge Martin, Pramac Racing, tercer lugar Johann Zarco, Pramac Racing 39 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Jorge Martín, Pramac Racing, tercer lugar Johann Zarco, Pramac Racing 40 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, Johann Zarco, Pramac Racing 41 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, Johann Zarco, Pramac Racing 42 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 43 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 44 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 45 / 45 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images