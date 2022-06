MotoGP | Ducati: Bagnaia ha Assen anche sulla pelle, basterà?

A meno di sette giorni dal GP di Germania, i piloti del Ducati Lenovo Team stanno per tornare in pista ad Assen per il GP d’Olanda, l’undicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2022, prima della pausa estiva che durerà fino a fine luglio.

Ad ospitare l’evento sarà come sempre il famoso TT Circuit Assen, presente in calendario dal 1949 (anno di debutto del Campionato) e conosciuto anche con il nome di Cattedrale della Velocità. Sulla pista di Assen Ducati ha vinto finora in una sola occasione, nel 2008 con Casey Stoner, mentre sono 7 i podi totali e 3 le pole position conquistate in Olanda dalla casa di Borgo Panigale.

Per Francesco Bagnaia, reduce da una caduta in gara in Germania, la pista olandese è ricca di buoni ricordi: il pilota italiano ha infatti ottenuto qui la sua prima vittoria nel Campionato del Mondo 2016 in Moto3. Pecco è fiducioso di poter essere competitivo quest’anno in Olanda e punta a centrare un buon risultato in gara con la sua Desmosedici GP.

"Sono felice di tornare in pista questo fine settimana ad Assen: è un tracciato speciale per me perché qui ho ottenuto la mia prima vittoria nel Motomondiale. Ce l’ho addirittura tatuata sul braccio! Purtroppo lo scorso anno avevamo faticato molto, ma sono convinto che le cose andranno diversamente quest’anno", ha detto Bagnaia.

"Anche in Germania non eravamo tra i favoriti, ma alla fine siamo stati molto competitivi al Sachsenring durante tutto il weekend. Per questo sono ancora più deluso della caduta in gara, perché fino a quel momento tutto era stato perfetto. Voglio rifarmi qui in Olanda e chiudere con una nota positiva questa prima parte della stagione, prima della pausa estiva", ha aggiunto.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Dorna

Anche Jack Miller torna ad Assen con l’obiettivo di essere nuovamente tra i protagonisti del fine settimana, dopo l’ottima performance di domenica scorsa al Sachsenring, dove ha chiuso terzo sul podio.

"Sono entusiasta di tornare a correre in Olanda. Ho degli ottimi ricordi di questa pista, visto che qui ottenni la mia prima vittoria in MotoGP. Dopo i test di Barcellona siamo riusciti a fare grossi passi in avanti, che mi hanno aiutato a ritrovare un buon feeling con la Desmosedici GP, permettendomi di essere competitivo nell’ultima gara in Germania", ha detto Miller.

"Spero di ritrovare queste sensazioni anche qui ad Assen. Il meteo al momento prevede pioggia, perciò le condizioni della pista saranno determinanti domenica. In ogni caso, sono pronto ad affrontare l’ultimo GP della prima parte della stagione con tanta voglia di far bene", ha concluso.

Dopo i primi dieci Gran Premi della stagione, Pecco Bagnaia e Jack Miller si trovano rispettivamente sesto e settimo in Campionato a pari punti. Ducati è al comando della classifica costruttori, mentre il Ducati Lenovo Team è quarto nella classifica riservata alle squadre.