MotoGP | Ducati: Bagnaia cerca il riscatto, Bastianini la forma fisica

Dopo il GP dell’Argentina e il GP delle Americhe, il Ducati Lenovo Team torna in Europa per affrontare il quarto appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2023, il GP di Spagna, sul Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Situato a pochi chilometri dalla cittadina di Jerez de la Frontera, il tracciato andaluso ha visto Ducati ottenere qui il suo primo podio in MotoGP vent’anni fa, nel GP di Spagna del 2003, con Troy Bayliss terzo. In totale sono nove i podi ottenuti dalla casa di Borgo Panigale a Jerez, tra cui tre vittorie. Dopo il primo successo di Capirossi ottenuto nel 2006, Ducati ha vinto gli ultimi due Gran Premi disputati nel 2021 e nel 2022, prima con Jack Miller e poi con Francesco Bagnaia.

Il Campione del Mondo in carica lo scorso anno è stato protagonista di un fine settimana perfetto: dopo aver firmato il nuovo record del circuito e ottenuto la pole in qualifica, Pecco ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale, segnando anche il giro veloce in gara. Il pilota di Chivasso, reduce da due cadute negli ultimi appuntamenti disputati oltreoceano, punta a tornare a lottare per la vittoria sul circuito spagnolo.

"Il GP di Spagna sarà il primo di una lunga serie di gare che disputeremo in Europa e sono contento di aprire questa fase della stagione sul Circuito di Jerez dove lo scorso anno ho ottenuto sia la pole position che la vittoria. Arriviamo da due GP nei quali avremmo potuto ottenere importanti risultati e invece sono caduto due volte, perciò sono molto motivato a fare bene qui in Spagna. Affronterò il fine settimana come ho sempre fatto con l’obiettivo di lottare nuovamente per la vittoria", ha detto Bagnaia.

Enea Bastianini, Ducati Photo by: Ducati Corse

A Jerez tornerà in pista anche Enea Bastianini, assente dal GP del Portogallo dopo l’infortunio alla spalla destra riportato nella gara sprint di Portimão. Dopo essersi sottoposto ad una intensa riabilitazione in queste settimane, il pilota del Ducati Lenovo Team è tornato in pista lunedì scorso a Misano con la Panigale V4S per verificare le sue condizioni e il riscontro è stato positivo. Enea si sottoporrà ad un’ulteriore visita medica giovedì in pista e, ottenuto il nullaosta dei medici, potrà partecipare al GP di Spagna.

"Sono molto contento di tornare insieme alla mia squadra, perché abbiamo avuto davvero poche occasioni per lavorare insieme quest’anno! Queste settimane a casa non sono state facili, vedendo gli altri correre, ma finalmente potrò tornare anche io in pista. Avevo dato il 100% per cercare di essere fisicamente pronto per Austin, facendo allenamento in palestra e continuando la fisioterapia, ma i medici mi hanno consigliato di aspettare", ha aggiunto Bastianini.

"Giovedì avrò un ultimo controllo medico a Jerez e se tutto andrà bene potrò tornare in sella alla mia Desmosedici GP. Jerez è una pista che mi piace abbastanza, ma ancora so di non essere al 100% delle mie forze, perciò questo GP sarà per me come un test per poi ritornare in forma per le prossime gare", ha concluso.