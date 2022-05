MotoGP | Dovizioso: “Yamaha pensa solo a soddisfare e Quartararo”

Ventesimo nella classifica generale, Andrea Dovizioso attraversa una delle sua stagioni più critiche. Il pilota di Forlì non riesce a completare il processo di adattamento alla M1, in particolare in un anno dove il costruttore giapponese non sta attraversando il suo miglior momento in termini di potenza e velocità. La Casa dei tre diapason si serve dei benefici che gli porta il grip di alcune piste per lottare per punti importanti, come le prestazioni di Fabio Quartararo in Indonesia, in Portogallo e in Spagna. Tuttavia, la mancanza di grip al posteriore continua a essere una delle preoccupazioni del costruttore giapponese.

“Secondo me non c’è modo di migliorare il grip lavorando solo con la messa a punto”, ha spiegato Andrea Dovizioso. “Per questo bisogna fare degli interventi più grandi, ma bisogna deciderli in anticipo”. La Casa di Iwata ha disputato una giornata di test a Jerez lunedì scorso, e anche se il pilota italiano ha confermato che Yamaha ha alcune cose in mente per potenziare il grip, il costruttore non aveva materiale importante da provare nei test.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Non avevamo alcun materiale da provare a Jerez”, ha ammesso il forlivese del team RNF dopo aver concluso la giornata di test. “Quando fai questo tipo di prove, alla fine parliamo solo di sfumature e non di cambi eccessivamente significativi, perché Yamaha non era pronta a presentare qualcosa di grande in questi test. È chiaro che in questo momento nessuno sa cosa fare e come, ma bisogna iniziare”.

Per questo motivo, Andrea Dovizioso ha assicurato che il team lavora in funzione delle indicazioni che fornisce Fabio Quartararo, campione del mondo in carica e leader della classifica MotoGP. “In Yamaha si concentrano sul soddisfare Quartararo, dato che sta lottando per il titolo. Per questo, non stanno mettendo il loro interesse in cosa che Fabio non considera prioritarie”, ha rivelato Dovizioso. Tuttavia il forlivese ha riconosciuto che può comprendere la situazione per via dei risultati del francese.