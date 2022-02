MotoGP | Dovizioso: “Scendere in pista è stata la scelta giusta”

L’esordio di Mandalika in MotoGP non è stato proprio dei migliori, nonostante le aspettative fossero molto alte. La pista indonesiana, che accoglie la classe regina per l’ultima sessione di test pre-stagionali 2022, si è presentata sporca e piena di sassi, rendendo impossibile ai piloti girare. Dopo un primo semaforo verde, la giornata di lavoro si è interrotta per cercare di capire come proseguire, se fosse meglio restare fermi o continuare a girare in modo da pulire il tracciato, in qualche modo.

Al termine del meeting si è deciso di tornare in pista, tra le polemiche e il malcontento di diversi piloti. Chi invece si è ritrovato in accordo con la decisione presa è Andrea Dovizioso. Il forlivese, uomo di grande esperienza, ritiene che la scelta finale sia stata la più adeguata perché il passaggio delle moto era il modo più veloce per pulire il tracciato, su cui si è venuta a creare una sottile linea che ha permesso ai piloti di iniziare a familiarizzare con il circuito di Mandalika.

Dovizioso promuove il layout, ma boccia le condizioni

Al termine della prima giornata di test a Mandalika, la pista è...rimandata. Dovizioso, al termine dei 57 giri completati, promuove il layout, che considera divertente e ritiene che per certi versi si adatti alla Yamaha. Tuttavia non può far altro che bocciare le condizioni in cui la pista si è presentata: “Il layout è divertente, forse troppo piccolo e strano, ma divertente. La situazione non era l’ideale, c’era troppa polvere e le condizioni non erano accettabili. Dovevamo girare perché alla fine è stata la decisione giusta, abbiamo creato una piccola linea in cui si poteva spingere e capire le traiettorie del tracciato. Nel complesso è stato giusto prendere la decisione di girare. All’inizio nessuno voleva guidare, ma alla fine la scelta di mandarci in pista è stata corretta. Il vero problema è che l’asfalto perde dei sassi, quindi quando sei dietro un pilota senti dolore perché ti arrivano i sassi dalle moto davanti”.

Il pilota Yamaha RNF spiega nel dettaglio cosa lo ha portato a trovarsi in accordo con la decisione di far scendere tutti in pista, considerando che l’alternativa era attendere nei box che pulissero la pista, un’operazione che avrebbe richiesto troppe ore. Inoltre nei minuti finali ha iniziato a fare capolino anche la pioggia, che ha complicato un po’ la situazione: “Io con la pioggia non sono entrato, ma avete visto tutti quanto fossero sporche le moto e quello era un segnale delle condizioni della pista. Ho fatto una breve uscita prima del meeting per capire cosa fare e la pista era inguidabile. C’era veramente tanta terra, ovunque, uno strato sopra tutta la pista. Però alla fine le opzioni erano due: o stare fermi e far pulire la pista, ma ci sarebbero volute tante ore, o girare in moto”.

E per la gara? Le idee ancora non sono chiare...

La preoccupazione maggiore non riguarda tanto i test, ma la gara. L’Indonesia infatti ospiterà il Gran Premio fra circa un mese e la speranza è quella di trovare una situazione differente da quella che in questo momento stanno fronteggiando. Dovizioso non sa cosa aspettarsi in vista della gara, tenendo solo in considerazione quanto visto nella giornata di oggi: “Chi aveva visto la pista non voleva girare, perché era veramente pericoloso se volevi spingere e non c’erano la condizioni. Però avevano già provato a pulire due curve in due ore e io, avendo fatto out-in, in quelle due curve ho visto che non c’era grossa differenza con le altre. Quindi è stato abbastanza facile decidere, l’unico modo era provare a girare ed è stata la scelta giusta. Perché la pista è migliorata tantissimo, con venti moto in pista si è creata una linea, seppur molto stretta, ma la pista era diventata quasi normale. Poi imparare le linee, fare le curve alla velocità giusta. Vediamo se da un giorno all’altro si fa uno step in avanti o se si torna un po’ indietro e poi durante il giorno migliora”.

“Prima dobbiamo avere una situazione pulita”, prosegue”, perché fare i test è un conto, ma non si può correre solo con una piccola linea pulita. Ho la sensazione che non avessero i mezzi adeguati per pulirla, ma questo è solo un mio pensiero. I sassi poi sono un problema e non so cosa ci si possa fare, forse si può pulire di più e ci possono essere meno sassi, ma non so come si possa risolvere. Per la gara, l’unica cosa che possiamo chiedere è che si pulisca la pista il più possibile, non si può fare altro. Se guardiamo i tempi della Superbike, nella linea pulita il grip era quasi normale. Non ho l’esperienza su questo tracciato, quindi sicuramente posso dire che migliorerà”.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: MotoGP

L’adattamento alla M1 prosegue in crescendo

Al di là delle perplessità sulle condizioni della pista, Dovizioso ha potuto completare diversi giri in sella alla M1, a cui sembra si stia adattando meglio. Il forlivese ha chiuso la prima giornata in nona posizione, a poco più di sette decimi dal leader Pol Espargaro, e si ritiene soddisfatto dei passi in avanti: “Sto migliorando il modo di guidare la Yamaha e ne sono molto contento. Già dall’inizio, dopo il lavoro fatto nei test di Sepang, sono riuscito ad approcciare le frenate e le linee in maniera migliore rispetto alla Malesia. Inoltre abbiamo provato un setup diverso e questo mi ha aiutato in frenata, quindi su questo aspetto mi sono sentito molto bene e questo è importante per me e per il mio stile di guida. Oggi mi sono sentito meglio di altre piste e di altre volte, sono riuscito a interpretare la pista abbastanza velocemente, per le condizioni che c’erano oggi. Quindi sono abbastanza contento di come siamo partiti, il feeling con la moto è migliorato. Nel complesso, non è stata una giornata negativa”.

Tuttavia, Dovi non considera la nuova pista un fattore che possa aiutarli rispetto agli avversari: “Partiamo tutti da zero? Dipende da tanti fattori, dalle caratteristiche della pista, dalle condizioni che trovi. Per quanto mi riguarda, c’è un mix di varie cose: ci vuole tempo per adeguarsi a ciò che richiede la moto, per me è abbastanza anomalo. Vedendo quello che abbiamo fatto a Sepang, abbiamo cercato di fare cose più giuste nella guida, sono riuscito a migliorare senza avere lati negativi, e questo è molto positivo. Sotto certi aspetti questa pista è buona per Yamaha, perché in frenata e inserimento secondo me funziona bene. col grip è un po’ complicato perché stai sempre con l’angolo. A parte il rettilineo d’arrivo, si sente tanto, e faccio un po’ fatica su questo aspetto. Vediamo domani come cambierà il grip anche per capire come siamo messi rispetto ai nostri avversari”.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images