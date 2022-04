MotoGP | Dovizioso riparte da Termas per dare una svolta alla stagione

Il rientro in MotoGP per Andrea Dovizioso è stato tutt’altro che semplice. Dopo un anno (quasi) di assenza, è tornato in veste di pilota titolare per il team RNF Yamaha, ma il ritorno a Iwata è iniziato in salita e la strada è piena di ostacoli e difficoltà. Le prime due gare della stagione sono state la conferma, ma il Gran Premio dell’Argentina sarà motivo di grandi “ripartenze”.

Proprio da Termas de Rio Hondo, il forlivese è pronto a dare una svolta alla sua stagione, che fino ad ora è stata avara di soddisfazioni. La MotoGP non corre sulla pista argentina da ormai due anni, dunque sarà una sorta di incognita, ma Dovizioso ha bei ricordi. Proprio nell’ultima edizione disputata, era salito sul terzo gradino del podio quando vestiva i colori Ducati.

Ora però la situazione è ben diversa e per Dovi il 2022 rappresenta una nuova avventura, in sella alla M1 che però sembra essere comunque congeniale al tracciato. Proprio nel 2019 infatti Valentino Rossi era salito sul podio con la Yamaha. Sulla carta dunque, sembra che la Casa di Iwata abbia tutte le carte in regola per lottare per le posizioni di vertice e questo fa ben sperare anche il box RNF, che punta a ripartire da Termas per fare un cambio di rotta di una stagione iniziata decisamente sottotono.

“Dopo il brutto risultato dell’Indonesia, voglio tornare in pista e fare meglio”, afferma Andrea Dovizioso prima del weekend argentino. “A Mandalika avevamo la capacità di fare delle buone cose, ma non abbiamo avuto l’occasione di dimostrarlo. Il Circuito di Termas de Rio Hondo è piuttosto particolare, non ci andiamo da due anni. Quindi sono curioso di vedere come saranno le condizioni quando arriveremo. Ad ogni modo, ci arriviamo con ottimismo, penso che possa essere una buona pista per la Yamaha”.

Darryn Binder, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Si presenta a Termas de Rio Hondo con ottimismo anche Darryn Binder. Il sudafricano, al debutto quest’anno in MotoGP, affronterà le curve del tracciato argentino per la prima volta in sella alla moto della classe regina. Tuttavia, arriva con entusiasmo e con la motivazione alta, visto il risultato del Gran Premio dell’Indonesia e la voglia di far bene al suo primo anno in MotoGP.

“Sono entusiasta di andare in Argentina”, afferma. “Non andiamo a Termas de Rio Hondo da un paio di anni. Ho bei ricordi dell’ultima volta in cui ci siamo stati. Quindi non vedo l’ora, specialmente dopo aver conquistato la decima posizione in Indonesia, che mi ha dato tanta felicità e motivazione. Sono pronto per arrivare, ricominciare da zero e provare a migliorare e andare più veloce. Sono contento di disputare un’altra gara!”.