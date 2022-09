MotoGP | Dovizioso: "L'ultimo GP a Misano sarà una grande festa"

Purtroppo lo è stato meno decisamente meno di quanto avrebbe sperato in questa stagione, ma Andrea Dovizioso è atteso per essere uno dei grandi protagonisti del weekend di Misano. E non potrebbe essere diversamente, visto che si tratterà dell'ultimo GP della sua carriera in MotoGP.

Il feeling con la Yamaha della RNF Racing non è mai scattato, relegandolo costantemente nelle retrovie, e questo aveva già portato il forlivese a decidere che questa sarebbe stata la sua ultima stagione nella classe regina. La pausa estiva però gli è servita per capire che forse era il caso di anticipare l'addio e che Misano sarebbe stata l'occasione perfetta, davanti al proprio pubblico e anche a tanti ducatisti, che sicuramente gli vorranno rendere omaggio per gli otto anni di crescita vissuti insieme, che hanno avuto il loro apice nel 2017, con la cavalcata per il titolo che si è conclusa solo a Valencia, di fronte ad un certo Marc Marquez.

A partire dalla gara di Aragon sulla sua M1 salirà il collaudatore Yamaha Cal Crutchlow, e ora il tre volte vice-campione del mondo vuole solo pensare a godersi la grande festa che lo attende in Romagna, cercando magari di chiudere in bellezza con un ultimo acuto una carriera di oltre 20 anni nel Mondiale, 15 dei quali passati nella classe regina con altrettante vittorie.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Quello di San Marino è il mio ultimo Gran Premio. Sarà molto insolito e strano dopo tutta la mia carriera. Tuttavia, sono molto felice di chiudere a Misano con tutti i miei amici e tifosi", ha detto Dovizioso.

"Spero che sia un grande weekend. Sarà molto importante essere competitivi, cercando di conquistare qualche punto e penso che avremo quattro giorni di divertimento ed una grande festa", ha concluso Andrea, che da lunedì dovrebbe tornare a dedicarsi più assiduamente alla sua passione, il motocross.