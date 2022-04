MotoGP | Dovizioso: "Fabio vuole potenza? Non ha mai guidato altre moto"

Se c'è una moto che sta deludendo le aspettative in questo primo spiraglio della stagione 2022 della MotoGP, è senza ombra di dubbio la Yamaha. Dopo aver portato Fabio Quartararo alla conquista del titolo nella passata stagione, nelle prime quattro gare la M1 ha raccolto appena un podio, per di più in condizioni di bagnato in quel di Mandalika.

Sull'asciutto invece il miglior risultato è il settimo posto firmato sempre da "El Diablo" due settimane fa ad Austin. Ma parliamo di un piazzamento che non ha nulla a che fare con il pedigree di un campione del mondo, per quanto ci abbia messo davvero l'anima, come testimoniato con il suo duello con Marc Marquez fino alla bandiera a scacchi.

Inevitabilmente, si è scatenato quindi il dibattito su quali siano le carenze da colmare per riavvicinarsi ai migliori. Che manchi ancora velocità di punta è fin troppo evidente per il modo in cui le M1 vengono "sverniciate" sui rettilinei dalla concorrenza.

Qui però è nata una mezza diatriba: secondo un veterano come Andrea Dovizioso, salito quest'anno sulla Yamaha dopo tante stagioni in Ducati, è una questione più di grip che di potenza. Ieri però Quartararo gli ha risposto, sostenendo che per lui manca solo un po' di cavalleria.

Quando gli sono state riportate le parole del campione del mondo, il forlivese quindi ha provato ad argomentare ulteriormente la sua visione: "E' normale che lo dica, Fabio è l'unico pilota capace di essere veloce con questa moto nonostante il poco grip. Credo dipenda dal suo stile di guida, ma anche dal fatto che lui non ha mai guidato altre moto. Lui sfrutta al meglio il potenziale della M1, soprattutto in ingresso di curva ed in percorrenza", ha detto Dovizioso.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Con un po' di potenza saremmo più veloci sul rettilineo, non potrei non essere d'accordo con lui su questo, ma per me il suo stile di guida è unico. E' per questo motivo che insisto sulla questione del grip, perché credo che tutti gli altri piloti della Yamaha abbiano bisogno di questo".

"E' quasi strano, perché perdiamo davvero tanto per questo problema. Io lo posso dire perché negli ultimi anni ho guidato anche delle altre moto. Fabio non dice una cosa sbagliata, semplicemente non lo sa perché non ha provato altre moto", ha aggiunto.

A questo punto gli è stato domandato perché Quartararo risenta meno di questo problema rispetto agli altri piloti della Casa di Iwata, ed anche in questo senso il tre volte vice-campione del mondo sembra avere le idee abbastanza chiare.

"E' possibile essere veloci con la Yamaha, guidando in modo molto dolce. Serve questo, anche se perdi grip in maniera velocissima, quindi è difficile mantenere il ritmo giro dopo giro. In uscita di curva inizi a derapare e ti porti questo problema in accelerazione. Fabio è bravo ad arginare questa situazione, quindi riesce a sfruttare le altre caratteristiche della M1", ha concluso.