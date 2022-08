MotoGP | Dovizioso, candidato ideale per rappresentare i piloti?

Tra meno di un mese, Andrea Dovizioso appenderà il casco al chiodo e chiuderà una carriera di 21 anni nel Campionato del Mondo, ma non sa ancora quale sarà il suo futuro e vuole concedersi del tempo prima di impegnarsi in un nuovo progetto.

"Al momento non ho nulla di importante sul tavolo, perché non ho cercato nulla", ha detto l'italiano. "Dopo aver trascorso 20 anni in un posto, credo sia normale avere bisogno di un po' di tempo prima di fare qualcos'altro".

Dovizioso non esclude di mantenere i legami con la MotoGP, in un ruolo da definire: "Chiaramente terrò la porta aperta a tutto, perché penso di avere molta esperienza in questo ambiente e ho avuto richieste in passato per fare qualcosa qui. Al momento sento di aver bisogno di un po' di tempo, di fare quello che voglio fare a casa e poi vedremo".

In ogni caso, l'italiano sembra essere il candidato perfetto per diventare un rappresentante ufficiale dei piloti. Qualche settimana fa, i contratti precari firmati dai piloti più giovani sono stati al centro del dibattito e alcuni dei protagonisti del campionato hanno espresso il desiderio di cercare una soluzione insieme.

Dal 1961, i piloti di Formula 1 hanno la loro associazione, la GPDA, che permette loro di esprimere il proprio punto di vista su tutte le questioni, sicurezza in primis, e questo modello potrebbe essere adattato alla MotoGP.

"Penso che sarebbe bello, per i piloti e per il campionato, avere una figura che discuta e comprenda i problemi dei piloti", ha spiegato Pol Espargaró al Mugello. "Non solo lamentarsi uno per uno, ma essere uniti. Sarebbe bello".

L'unico problema era che nessuno dei 24 piloti in griglia sembrava voler incarnare quel ruolo. Da un lato, la generazione più giovane teme una mancanza di legittimità, dall'altro, Marc Marquez, il pilota di maggior successo sulla griglia attuale, ha escluso l'idea.

"Penso che il leader dovrebbe essere qualcuno che non sta più gareggiando, che non sta più guidando", ha detto l'otto volte campione del mondo, preferendo concentrarsi sul suo ruolo di pilota: "Se si vuole lavorare su questo, ci vuole tempo. Non sono io che analizzo tutto e vedo cosa si può fare. Non è il mio lavoro".

La F1 ha seguito questa strada: Alexander Wurz, che non guida più nel campionato dal 2007, continua oggi a presiedere la GPDA. Andrea Dovizioso, con la sua esperienza e i suoi precedenti, ha il potenziale per essere il volto della GPDA ed è disposto a prendere in considerazione l'idea dopo averla cortesemente scartata nel corso della sua carriera.

"Ne ho già sentito parlare", ha detto il pilota forlivese, che ha ancora due gare da disputare per il team RNF. "Voglio tenere la porta aperta. Al momento non voglio pensare troppo a questo ambiente e a fare qualcosa qui domani. Vedremo. Potrebbe essere al 50%".

Dovizioso pensa al motocross e ad un progetto personale

Andrea Dovizioso ritiene che sia ancora troppo presto per abbandonare la sua vita sportiva. Il 36enne ha già sperimentato la vita lontano dalle piste nell'ultimo anno, dopo aver lasciato la Ducati e prima di tornare sulla Yamaha satellite, e anche se questo periodo intermedio lo ha visto salire sull'Aprilia per i test, si è dedicato principalmente alla sua altra passione, il motocross. Naturalmente, è qui che Dovizioso rivolgerà la sua attenzione nei prossimi mesi.

"È chiaro che tutto ruota intorno allo sport", ha detto quando gli è stato chiesto dei suoi progetti. "Non sono più così giovane, ma mi sento ancora abbastanza giovane per vivere di sport e continuare a usare il mio corpo e gareggiare, per esempio nel motocross, godermi questi ultimi anni di buona forma".

Dovizioso ha anche un grande progetto personale che vuole portare a termine: "Per molto tempo, più di dieci anni, ho avuto il sogno in un angolo della mia testa di creare qualcosa a casa. Non è ancora finito, ma ci sono vicino e ne sono molto felice. Non è ancora finito, quindi non voglio parlarne, è un po' troppo presto, ma sono molto concentrato su un progetto e penso che sarà molto bello se potrò lavorarci. E poi ci sono le corse di motocross!".

Con Léna Buffa