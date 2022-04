MotoGP | Dovizioso: "Bello percepire i miglioramenti, ma non basta"

La luce è ancora molto debole, ma piano piano inizia a vedersi alla fine del tunnel. Il venerdì di Austin è stato il primo segnale positivo del 2022 per Andrea Dovizioso. Se è vero che il pilota della Yamaha RNF ha chiuso solamente con il 16° crono di giornata, è altrettanto vero che probabilmente gli è mancato solo il time attack, perché fino a quando tutti hanno lavorato sul passo gara era riuscito a stare piuttosto a lungo nella top 10. Non a caso, il forlivese si è presentato bello sorridente alle interviste di rito.

"E' bello percepire dei miglioramenti, anche se è logico che non basta mai. Bisognerebbe cercare di entrare più facilmente nella top 10. Però quando riesci a migliorare il feeling con il set-up e a farlo capendo il perché, è una bella cosa. Il 2'03"9 che ho fatto nel pomeriggio con la media non è male, perché in quelle condizioni ero vicino anche a Quartararo, e perché abbiamo migliorato il feeling in frenata anche grazie ad alcune indicazioni dell'Argentina", ha detto Dovizioso.

"Non siamo ancora nella top 10, ma nel modo in cui ho guidato oggi c'ero davvero vicino. Bisogna partire da questo ed è stata una bella sensazione, anche se purtroppo non sono riuscito ad essere fluido nell'ultima uscita con la gomma morbida, quindi mi sono migliorato solo di due decimi", ha aggiunto.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per capire se potrà essere un punto di svolta vero e proprio, bisognerà probabilmente attendere ancora qualche gara, ma nel frattempo Andrea proverà a sfruttare il buon feeling che ha trovato in Texas, anche se non sarà facile.

"Bisognerà vedere in altre piste, soprattutto quando torneremo in Europa, ma voglio fare bene qua. Siamo partiti bene, ma voglio continuare a migliorare, perché i tempi che abbiamo fatto sono buoni, ma non sufficienti. Bisogna cercare di migliorare, perché è quello che faranno anche tutti gli altri soprattutto in FP3, perché domani mattina sarà più fresco".

Infine, quando gli è stato chiesto dei lavori che sono stati fatti per eliminare le buche del Circuit of the Americas, ha espresso un parere positivo.

"La situazione è migliorata parecchio. Sappiamo benissimo che su questa pista non si possono togliere le buche se non viene fatto un lavoro sul fondo. Riasfaltare è il massimo che possono fare in questo momento, anche se le buche rimangono, perché sotto c'è un terreno che rimane problematico. Questo è il modo meno costoso per correre, ma va molto meglio dell'anno scorso, perché ad ottobre era quasi impossibile riuscire a girare".