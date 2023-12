MotoGP | Domenicali: “Dura ripetersi, ma pensiamo a lungo termine”

Bologna ha ospitato ieri sera l’evento “Campioni in Festa”, che ha celebrato i grandi successi di Ducati nel motorsport quest’anno. Il 2023 è stato infatti un anno di grande dominio, con Pecco Bagnaia vincitore in MotoGP e Alvar Bautista campione in Superbike. Entrambi sono riusciti a confermarsi dopo i campionati vinti lo scorso anno, ma sono solo la punta dell’iceberg dell’egemonia Ducati.

A festeggiare i grandi trionfi di questa stagione c’erano i campioni del mondo, ma anche gli altri piloti Ducati che hanno conquistato una storica tripletta in MotoGP (Jorge Martin, vicecampione del mondo, e Marco Bezzecchi, terzo in campionato), oltre a Nicolò Bulega, campione Supersport con il team Aruba. Non potevano mancare i vertici Ducati, da cui parte tutto, tra cui Claudio Domenicali.

L’amministratore delegato Ducati ha tirato le somme di una stagione gloriosa, provando anche a riflettere sugli obiettivi per il prossimo anno, in cui sarà difficile ripetersi per la terza volta: “Questo è stato un anno straordinario, vincere è sempre complicato. Sapevamo che sarebbe stato difficile ripeterci ed essere il primo costruttore a vincere in Superbike e MotoGP e ripetersi l’anno successivo in entrambi i campionati, con la ciliegina della Supersport, rappresenta un risultato incredibile. È difficile pensare di far meglio l’anno prossimo, ma qualche pensiero nel lungo periodo ce l’abbiamo”.

Photo by: Ducati Corse Piloti Ducati con la Panigale V4 2023 Racing Replica

Un aiuto fondamentale viene anche dal luogo di nascita di Ducati: Borgo Panigale è immersa nella Motor Valley, la zona dell’Emilia Romagna dove sono nate e si sviluppano le più grandi aziende del motorsport mondiale: “Questo è un posto chiamato Motor Valley, questa regione baciata da questa straordinaria passione dai motori, capace di dare natali a piloti straordinari, e ospitare circuiti dove corrono MotoGP e Superbike. Ci sono nel raggio di 100 km aziende come Lamborghini, Maserati, Pagani, Ducati”.

“C’è un legame con il terreno e con le Università, insieme a quelle di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma abbiamo creato il MUNER, Motorvehicle University of Emilia-Romagna, un collegamento dove gli ingegneri che stanno completando la triennale possono fare degli studi specifici sull’automotive, come Advanced Motorcycle o Racing Car Desing. Questo legame ci aiuta moltissimo. Noi, come fondazione Ducati, sponsorizziamo un team di Bologna che abbiamo presentato qualche settimana fa. I ragazzi costruiscono la moto elettrica nel loro corso di studi e per due anni hanno vinto il titolo mondiale studenti, penso che questo sia una rappresentazione importante del legame tra corse, scienza e incentivo per i ragazzi”, racconta Domenicali.

Essere nati nella Motor Valley aiuta, ma poi bisogna lavorare sodo per ottenere quello che Ducati ha conquistato quest’anno. Quindi, cosa ha la Rossa di Borgo Panigale di così speciale? “La ricetta magica non la racconterò mai, ma con Gigi ci confrontiamo spesso. Con lui c’è proprio questa idea di avere un approccio ingegneristico alle cose, con grande attenzione alla fisica, alla matematica, ai modelli di simulazione. Però avere anche un approccio fortemente umanistico, guidato dalla passione, se si riesce a trasferirla ai ragazzi facendo però sì che ragionino con la testa e pensino con un metodo scientifico credo che sia un po’ quello che sta dietro alle moto”.