MotoGP | Diretta: Yamaha svela le sue M1 per il 2022

Dopo lo shakedown, la classe regina continua a mostrare le sue armi per la nuova stagione. Dopo Gresini Racing, KTM, Tech3 e la struttura satellite Ducati Pramac, è il turno della Yamaha.

Il factory team mostrerà ufficialmente, per la prima volta, la nuova Monster Energy Yamaha MotoGP YZR-M1 insieme ai suoi piloti ufficiali Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

La presentazione avverrà attraverso i canali social della squadra e sul nostro sito web, e inizierà alle 8:30 (ora spagnola).

Fabio Quartararo entra nel 2022 da campione del mondo in carica nel suo secondo anno come pilota per il marchio di Iwata e nel quarto nella classe regina. Quartararo è diventato il primo francese a vincere il titolo della classe regina e lo difenderà durante una lunga stagione di 21 gare nel 2022.

Accanto a Fabio ci sarà Franco Morbidelli. Il 27enne pilota italiano farà il suo debutto per il factory team a tempo dopo un'assenza di alcune gare a causa di un infortunio nel 2021 e dopo aver corso già cinque gare con il team ufficiale.

Tutto sommato, la Yamaha non ha altra sfida che cercare di rivincere il titolo che ha portato tanta gioia alla fabbrica la scorsa stagione.