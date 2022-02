MotoGP | Diretta: presentazione Ducati Desmosedici 2022

Il marchio di Borgo Panigale ha tutto pronto per iniziare la stagione. Dopo uno shakedown soddisfacente e un primo test pre-stagionale con un buon lavoro svolto da Pecco Bagnaia e Jack Miller, la Ducati presenta oggi la Desmosedici 2022.

Essendo conosciuta come uno dei marchi più carismatici sulla griglia, c'è grande attesa da parte dei fan della Ducati per scoprire la moto che darà la caccia al titolo. Lunedì scorso, Ducati si è messa avanti e ha mostrato le prime foto ufficiali della Desmosedici 2022. Tuttavia, la data ufficiale della presentazione rimane quella odierna, quando la squadra italiana farà finalmente un vero e proprio unveiling, dopo che abbiamo visto la GP22 in azione in Malesia.

La presentazione, come già anticipato, sarà virtuale e Miller e Bagnaia saranno gli attori principali, condividendo le loro aspettative per il 2022 e le prime sensazioni dopo un primo contatto con la squadra e la moto a Sepang. Il marchio italiano è uno degli ultimi a fare la sua presentazione, anche se originariamente avrebbe dovuto farla il 28 gennaio. Evento che poi è saltato a causa della positività al COVID-19 di Miller.

I piloti Ducati torneranno in azione dall'11 al 13 febbraio per altri tre giorni di test sul nuovo Mandalika Street Circuit, a Lombok, in Indonesia.