MotoGP | Diretta: Honda presenta la sua RC213V 2022

Marc Marquez e Pol Espargaro si incontrano di nuovo dopo il primo test pre-stagionale della MotoGP a Sepang. Entrambi i piloti iniziano l'anno con tanta fame di vittoria, e per saziarla dovranno mettere a punto la loro RC213V, il cui design sarà svelato nei prossimi minuti.

Il lancio della Casa dell'ala dorata è uno degli ultimi in calendario, 72 ore prima dell'inizio del secondo test in Indonesia, che è anche l'ultimo prima che la stagione prenda il via in Qatar a marzo.

Puoi scoprire il nuovo design e i colori della RC213V 2022 tramite il nostro sito web e i canali social del team:

L'obiettivo principale della HRC per il 2022 è quello di riconquistare la corona, che per il secondo anno di fila è stati costretta a cedere a causa di una mancanza di costanza e dei problemi che accompagnano l'aver avuto, solo a intermittenza, l'otto volte campione nel box a causa degli infortuni subiti negli ultimi mesi.

Dopo due stagioni segnate dagli infortuni, Marc Marquez torna in MotoGP pronto a dare il meglio di sé fisicamente e psicologicamente, dopo aver recuperato dalla sua diplopia (vista sdoppiata) ed aver ottenuto il permesso dei medici di tornare in moto.

Dall'altra parte del box, Pol Espargaro riprenderà il suo processo di adattamento alla Honda, sfruttando al meglio i suoi punti di forza e raccogliendo le informazioni raccolte durante il primo test a Sepang.