MotoGP | Diggia: "Senza dati della Sprint, è difficile prepararsi"

L’inizio di stagione del team Pertamina Enduro VR46 non è stato così esplosivo come quello dello scorso anno, in cui alla seconda gara aveva centrato una vittoria. Tuttavia, la squadra si sta difendendo bene in una MotoGP super competitiva, in particolar modo con Fabio Di Giannantonio, che sembra avere un ottimo adattamento al suo nuovo box.

Un problema tecnico l’ha fermato nella Sprint ad Austin, ma il romano mette in archivio il Gran Premio delle Americhe con il sorriso perché nella gara della domenica ha tagliato il traguardo in sesta posizione, proprio alle spalle del quintetto che ha combattuto duramente per la vittoria e per il podio.

Una prima curva complicata ha costretto Diggia a mettere in atto una piccola rimonta, arrivando alla bandiera a scacchi con due secondi e mezzo di distacco da Bagnaia, quinto. Tuttavia, nella seconda metà di gara, ha mostrato un ottimo passo che molto probabilmente gli avrebbe consentito di giocarsela se non fosse incappato in una Curva 1 difficile: “Quindi sono molto contento, anche perché domenica mattina non ero contentissimo del feeling, perciò sono arrivato alla gara pensando di dare il massimo e vedere cosa si potesse fare. Poi in realtà in gara mi sono sentito molto bene perché la partenza è stata buona, la prima gara non tanto, ma ho fatto un paio di sorpassi ad alcuni staccatori come Miller e Morbidelli”.

“Mi sono divertito”, prosegue Di Giannantonio parlando della sua domenica texana. “Poi ho recuperato e stavo andando molto veloce, avevo un buon passo, ma non è stato sufficiente per combattere con i piloti di testa. Ma ci stiamo avvicinando e anche con il team ci stiamo conoscendo sempre di più, perciò sono contento”.

La domenica scaccia via le difficoltà di un sabato concluso prima della bandiera a scacchi, quando è stato costretto al ritiro nella Sprint. Le gare brevi sono sono il suo momento fortunato quest’anno, non avendo mai visto il traguardo in queste primi tre sabati del 2024. Questo rappresenta un ulteriore coefficiente di difficoltà che però Diggia ha provato a superare: “Penso di aver fatto in totale 5 giri nelle tre Sprint, quindi non è un grande inizio. Ma venendo da una situazione in cui non ho dati per le gare brevi, è sempre difficile preparare una buona gara con il livello attuale in MotoGP”.

In questo inizio di stagione, il romano sembra decisamente più a suo agio rispetto al compagno di squadra. Potremmo dire, quasi contro ogni pronostico, se guardiamo come era cominciato il 2023 di Marco Bezzecchi, arrivato a comandare il campionato e lottare per il mondiale fino alla trasferta asiatica. Tuttavia, Diggia preferisce non fare il confronto con il suo compagno di box, concentrandosi più sul migliorare se stesso come pilota, anche parlando con Bez.

“Sono concentrato sul provare ad essere il miglior Diggia possibile”, sostiene con fermezza quando gli viene chiesto se si trova bene con il suo compagno di squadra e se fa un confronto. “Penso che la miglior versione di me stesso poter vincere gare. Onestamente, con Bez parliamo molto, condividiamo commenti. Lavoriamo insieme. Pensare a battere il compagno di squadra non è la mia priorità al momento”.