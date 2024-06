MotoGP | Diggia: "Mi sento uno di quelli veri, ho bisogno di risultati veri"

Nuovo giro, nuova rimonta per Fabio Di Giannantonio. Il pilota della Pertamina Enduro VR46 non si è fatto condizionare da una qualifica al di sotto delle aspettative e al Mugello ha sfoderato due prestazioni che ancora una volta hanno confermato la grande crescita che ha fatto negli ultimi 12 mesi, diventando "uno di quelli veri", come lui stesso si è definito.

I numeri sono dalla sua parte, perché dalla gara lunga di Jerez si è sempre piazzato nelle prime sette posizioni. E non ha fatto eccezioni neppure in Toscana, perché sia nella Sprint che oggi ha saputo rimontare dal 14° posto in griglia fino al settimo finale. Cosa di cui va molto orgoglioso e che lo ha reso il pilota che ha fatto più sorpassi nel Gran Premio d'Italia di MotoGP.

"Sono contento perché penso di aver fatto una super gara alla fine. Al Mugello ci sono tanti punti per superare, ma non è mai facile, soprattutto quando ci sono queste gare molto tirate, nelle quali si va molto forte. Essere quello che ha fatto più sorpassi, fare un'ottima settima posizione partendo 14°, senza cadute davanti a me, quindi facendo veramente sette sorpassi, è una cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi con la squadra", ha detto Di Giannantonio.

"La moto era veramente ottima in gara, quindi è tutto molto positivo e stiamo andando veramente forte. Siamo costantemente lì davanti, ma ci manca quel qualcosina per stare veramente davanti con i migliori. Ci manca anche soltanto fare un weekend nel quale entriamo in Q2, troviamo il set-up un po' presto e possiamo lavorare sui dettagli. Però mi sento molto vicino e sono molto contento", ha aggiunto.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il suo primo terzo di stagione, dunque, si può considerare molto positivo, ma gli è stato chiesto cosa avrebbe potuto fare anche meglio: "Quando non si mettono insieme tutti i pezzi è anche colpa mia. E' colpa della squadra, inteso come me e la squadra, perché il lavoro si fa insieme. Per esempio, la scivolata che ho fatto a Barcellona nelle libere non va bene, piuttosto che qua il non essere riuscito a fare un giro buono per entrare in Q2 venerdì. Mi rimprovero queste cosettine, che alla fine non ti permettono di essere lì davanti. Bisogna che miglioriamo sia io che la squadra, ma credo che abbiamo già un pacchetto veramente forte".

Nell'arco del weekend ha accennato più volte alla voglia di raggiungere "quelli veri". Oggi ha chiarito però che la intendeva più una questione di risultati che di potenziale: "Mi sento uno di quelli veri, ma ho bisogno di fare risultati veri, anche per voi. Io mi sento un pilota molto forte. Mi sento che posso fare gare insieme a Bagnaia, Martin, Bastianini, come magari è già successo anche nelle altre categorie in passato. Poi è chiaro che ognuno ha il proprio percorso, però sento che sto crescendo tanto, mi sento forte. Stiamo arrivando, stiamo lavorando e stiamo facendo un bel percorso insieme alla VR46. E magari nelle prossime gare potremo stare già con loro".

Infine, ha dato una piccola anticipazione sul lavoro che lo attende nel test di domani: "Abbiamo due modifiche grandi che ci ha portato la Ducati, infatti sono molto curioso e sono molto carico, perché quando ci sono queste novità hai un'opportunità di fare uno step. Sarà una giornata molto importante domani, infatti stasera non faremo festa, ma resteremo concentrati".