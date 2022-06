MotoGP | Di Giannantonio: "Svelerò il mio futuro questo weekend"

Fabio Di Giannantonio è uno degli esordienti della stagione 2022 di MotoGP e, giunti all'inizio dell'estate, è ora di parlare e di concretizzare quello che sarà il suo futuro nella categoria regina del Motomondiale.

"Questo fine settimana si conoscerà il mio futuro", ha fatto sapere il pilota laziale, che in questa stagione corre sotto le insegne del team Gresini Racing Ducati assieme a Enea Bastianini.

Se il romagnolo è destinato a lasciare la realtà romagnola per approdare o nel team ufficiale Ducati o in Pramac, Di Giannantonio dovrebbe rimanere un'altra stagione con Gresini, team che da tempo ha puntato su di lui e continua a farlo anche se in assenza di Fausto.

"La mia priorità è avere il miglior pacchetto tecnico con cui lavorare e costruire una buona stagione. Dopodiché, la persona con cui ho un contratto è una questione secondaria. La cosa più importante è avere un buon materiale".

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Di Giannantonio ha anche fatto sapere di essere interessato ad avere accanto a sé un pilota di talento, il più forte possibile, proprio per cercare di mettersi a confronto con lui e cercare di crescere per mettersi ulteriormente in mostra.

"Vorrei avere accanto a me un pilota molto forte, vorrei che fosse il più veloce in griglia. Se potessi scegliere sarebbe Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, per dirvi due nomi".

"Quando hai un compagno di squadra che è un pilota di alto livello, mi motiva molto. E' una cosa che mi aiuta e, soprattutto, posso imparare molto. Al momento non so quale pilota sarà accanto a me, ma spero sia il più forte possibile", ha concluso Fabio.

Per il 23enne romano il 2022 ha riservato un buon inizio di stagione e proprio lo scorso fine settimana ha ottenuto il miglior risultato della carriera in gara cogliendo l'ottavo posto al Gran Premio di Germania svolto al Sachsenring. In qualifica, invece, Fabio ha ottenuto una pole strepitosa al Gran Premio d'Italia al Mugello.