MotoGP | Di Giannantonio: “Il potenziale non è quello mostrato oggi ”

Il team Gresini ha inaugurato la stagione 2022 con uno strepitoso successo e riparte da Mandalika continuando a prendersi qualche soddisfazione. Sul tracciato indonesiano è Fabio Di Giannantonio a far sorridere il team di Faenza al termine delle qualifiche, in cui ha centrato il suo primo Q2. Il pilota romano è solo al suo secondo fine settimana in MotoGP, ma è riuscito a farsi strada anche fra i più esperti nel Q1, accedendo alla fase finale di qualifica decisiva per l’assegnazione della pole position.

“Diggia” scatterà dall’11esima posizione in griglia di partenza, un risultato decisamente buono se pensiamo che si tratta di un rookie. Indubbiamente aver già avuto modo di familiarizzare con la pista durante i test di febbraio ha aiutato il romano ad arrivare al weekend di gara con una maggiore consapevolezza, ma il team Gresini può ritenersi soddisfatto per aver portato entrambi i piloti nel Q1.

Nonostante l’entusiasmo di una qualifica decisamente buona, Di Giannantonio si mantiene realista e afferma sinceramente di non poter puntare a mantenere l’11esima posizione se la situazione rimanesse invariata: “Sicuramente il fatto che abbiamo svolto i test qui ci ha aiutato molto, perché alla fine quando fai più chilometri su questa pista ha più riferimenti. Possiamo ripartire da quel punto e lavorare su ciò che abbiamo visto nei test. Sapevo che con le gomme soft sarei stato veloce nel time attack. Bisogna essere onesti, il nostro potenziale non è quello per stare nella posizione di partenza che abbiamo, è un pochino peggio di dove siamo. Ma i ragazzi lavorano nel box per vedere qualcosa per domani e, se funziona, possiamo provare a stare nel gruppo della top 10”.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In qualifica inoltre, Diggia ha colto l’occasione per seguire alcuni piloti e imparare dai più esperti, in particolare con Bagnaia, equipaggiato anche lui della Ducati: “Sicuramente seguire altri piloti ti aiuta sempre, quindi per provare a dare qualcosa ti più sono stato dietro e Pecco e questo ovviamente mi ha aiutato. Mi ha dato l’opportunità di migliorare soprattutto nel secondo run del Q1. Poi ovviamente il Q1 non mi ha aiutato per il Q2, perché nella prima fase ero molto stanco. Quando fai il time attack il tuo corpo si stressa molto, quindi sono arrivato al Q2 un po’ stanco. Anche per questo non sono riuscito a fare lo stesso tempo che avevo fatto nel Q1, ma non posso dire cose brutte di oggi, sono molto felice di questa giornata”.

Quello che il pilota romano non dimentica sicuramente è il fatto di essere un rookie. La soddisfazione per il risultato odierno è molta, ma siamo ancora alla seconda gara dell’anno e c’è una stagione piena per poter prendere confidenza con la classe e con la moto: “Sto ancora imparando molto, devo ancora imparare tantissime cose. Però sicuramente con il grande cambio che abbiamo fatto dal Qatar, mi sono concentrato molto di più sulla guida e sul migliorare i miei aspetti. Invece a Lusail eravamo entrati in un loop in cui facevo proprio fatica a cercare di concentrarmi sulla guida e dovevo quasi stare attento sulla moto e sull’andare forte, anche perché mi sono buttato per terra un paio di volte. Sicuramente questo step che abbiamo fatto mi permette di essere più sereno, di guidare bene e pian piano di concentrarmi anche sullo spingere. Però da qui a dire che ho in mano la moto ci vorranno almeno un paio di gare”.

Oltretutto, il tracciato sull’isola di Lombok rappresenta un coefficiente di difficoltà non indifferente, considerate le condizioni della pista e quelle atmosferiche: “Mandalika è una pista che perdona poco perché purtroppo è sporchissima, c’è la terra in pista, c’è una linea di forse 50 cm o un metro. Appena vuoi fare anche soltanto un attacco sei molto più in difficoltà, in crisi. In realtà per la gara secondo me non siamo messi bene come in qualifica, domani mattina vogliamo provare una cosa in più e se funzionerà possiamo ambire a stare dove siamo adesso. Altrimenti domani sarà una gara di sopravvivenza, perché saranno 27 giri, con un caldo pazzesco. Bollirà tutto, dal fisico, alle gomme. Sarà una gara di esperienza per chi ce l’ha e per me di pura crescita e di raccolta dati”.