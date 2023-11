MotoGP | Di Giannantonio c’è: ufficiale l’accordo con VR46 per il 2024

La strada è stata lunga, tortuosa, con vicoli ciechi e tanti tunnel da cui però si è vista una luce e, finalmente, l’uscita: Fabio Di Giannantonio correrà in MotoGP anche nel 2024 e lo farà con la Ducati del team Mooney VR46, affiancando il già confermato Marco Bezzecchi. Sembrava che il romano dovesse rimanere a piedi, dopo che l’uragano Marc Marquez ha scaraventato il mercato piloti a metà settembre. Prima le ipotesi Superbike (mai tenute davvero in considerazione), poi il vuoto e all’improvviso i contatti HRC, che hanno acceso un barlume di speranza per il futuro di Diggia.

L’entrata a gamba tesa di Luca Marini nella trattativa con Honda ha scombinato ancora una volta i piani del romano, che in pochi mesi è passato dall’essere convinto di restare nella famiglia Gresini al vedersi spettatore di una stagione 2024 con solo la lontana ipotesi di essere tester e disputare qualche gara da wild card.

Poi, la luce. Se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, l’approdo di Marini in HRC ha aperto una porta a Di Giannantonio nel team Mooney VR46. Già, perché il pilota di Tavullia ha scavalcato il romano nel box Honda per prendere il posto di Marc Marquez, ma così facendo ha consentito al connazionale di mettersi in lizza per l’ultima Ducati rimasta.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing

Anche lì, non è stato semplice né scontato approdare nella squadra di Valentino Rossi. Erano tanti i nomi papabili e tutti provenienti dalla Moto2. Si preferiva un giovane debuttante a un altro giovane con un pizzico di esperienza in più? La scelta di VR46 sembrava ricadere su Fermín Aldeguer, pilota dirompente che ha inanellato successi nella classe di mezzo andando a candidarsi come rookie in MotoGP (insieme all’attesissimo Pedro Acosta in KTM GasGas).

Tuttavia, la clausola di rescissione del contratto fra Aldeguer e Boscoscuto ha complicato la trattativa e qui è tornata potente la candidatura di Di Giannantonio, che alla fine ha avuto la meglio sullo spagnolo. Sarà così Fabio a sostituire Luca Marini nel team Mooney VR46. La lunga estenuante attesa è giunta al termine quando ormai la bandiera a scacchi ha sventolato anche sull’ultima gara della stagione. Alla vigilia dei primi test 2024, abbiamo messo l’ultimo tassello e la line-up della MotoGP per la prossima stagione è completa.

"Sono contento di entrare a far parte di un Team così forte come il Mooney VR46 Racing Team, posso imparare tanto e non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme su questo progetto, possiamo fare davvero delle cose belle. Nelle ultime due stagioni in MotoGP sono cresciuto molto e in questa squadra sicuramente potrò maturare ancora e raggiungere grandi risultati. Sono carico, non vedo l’ora di conoscere tutto il mio nuovo staff e iniziare a lavorare in pista. Grazie a tutti quelli che hanno reso questo possibile", afferma Di Giannantonio.

Gli fa eco Alessio "Uccio" Salucci, Team Director Mooney VR46 Racing Team: "Sono davvero contento di annunciare che Fabio entrerà a far parte della nostra squadra. È stato un arrivo inaspettato, un po’ in corsa, all’ultimo minuto ma sono soddisfatto che la scelta sia caduta su di lui. Ha fatto un grandissimo finale di stagione, non si è perso d’animo quando le cose magari non andavano per il verso giusto e sono sicuro riuscirà a sentirsi a casa qui. A livello sportivo, ha dimostrato di essere tra i giovani italiani più veloci, continuerà a lavorare con Ducati e l’obiettivo è portarlo a riuscire ad essere non solo competitivo, ma anche costante nei risultati. È un progetto ambizioso, segna un punto di svolta nella storia del nostro Team, ma sono sicuro che tutti daremo il massimo per andare nella stessa direzione".